Mayra Mendoza: «Las familias argentinas están perdiendo calidad de vida»

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó este miércoles del paro general nacional con movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) hacia la Plaza de los Dos Congresos, en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la Ley Ómnibus impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

“Creo que como lo hizo Quilmes lo han hecho a lo largo y a lo ancho del país, cientos de miles, más de un millón de personas está contabilizado que han participado, haciendo valer el derecho que tenemos como ciudadanos a poder decir que las medidas que está tomando el Gobierno Nacional, en este caso el Gobierno de Javier Milei y sus funcionarios, no son las que benefician al pueblo o de alguna manera hacen que mejoren la calidad de vida de los habitantes”, expresó Mendoza.

En declaraciones radiales, la Jefa comunal subrayó sobre la jornada: “Vemos como día a día hay una falta o una imposibilidad de planificación en las economías familiares por el aumento de los precios de los alimentos y lo que sabemos que van a venir. El aumento de las tarifas, de los servicios, obviamente autorizados por el Gobierno Nacional, el aumento de la nafta, del transporte y eso además se suma a la inflación que mes a mes estamos viendo que es del 30% o más».

En ese sentido, sostuvo que «Esta situación a 43 días de asumido el nuevo gobierno ya determina que las familias argentinas están perdiendo calidad de vida, eso es lo que fuimos a manifestar en la plaza y, además, obviamente los anuncios y las medidas que van tomando, respecto al gran DNU, la Ley Ómnibus que está trabajando el Congreso, y a aquellas medidas que siguen anunciando que más que anuncios son amenazas”.

“Mientras se estaba dando la movilización, el actual Ministro de Economía, funcionario de (Mauricio) Macri y responsable de la deuda que hoy tiene la Argentina y todos los argentinos, amenazaba por twitter diciendo que si los diputados no votaban las medidas de la Ley Ómnibus que son ajustes, recortes, privatizaciones también, se les iban a recortar a las provincias las partidas que hasta en algunos casos hasta por ley les corresponden a cada uno de esos gobiernos provinciales, por supuesto, para que luego sean distribuidos en las comunas y en los municipios en este caso. La verdad es que se ha demostrado que pacífica y respetuosamente el pueblo se puede manifestar, que no hace falta un protocolo que reprima la protesta social”, agregó Mendoza.

En referencia a la forma pacífica con la que se desarrolló la jornada, explicó: “Nos manifestamos con todo el respeto que se merece el momento y para que no se desvirtúe la situación, porque lo que vemos es que hay una conciencia de gran cantidad de argentinos de lo que queremos hacer, que, por supuesto no es ni con violencia, ni haciendo otra cosa que lo que se demostró hoy. Con conciencia, con tenacidad, de un modo tranquilo, pero haciendo saber que somos conscientes de nuestros derechos. Había una frase de Perón que dice ‘el pueblo argentino es manso, pero no tonto’, entonces esto de alguna manera es lo que hoy desde Quilmes fuimos a acompañar. Se vio una gran movilización, masiva, contundente y esperamos que el Gobierno nacional, el ejecutivo nacional y sus ministros puedan hacerse eco de lo que hoy se ha planteado”.

En ese marco, la intendenta resaltó que “no hubo ningún problema, a pesar de los cientos y miles de efectivos de camiones y de vallas, no hubo ningún problema porque quienes nos manifestamos lo hacemos con este carácter, de respeto y pacífico, porque lo que queremos es que se termina la violencia que hoy, con un Gobierno con una prepotencia de medidas de ajuste, de medidas que por supuesto perjudican la vida de las familias, de los comerciantes, de los empresarios pymes y de las industrias que están tomando”.

“Así que creemos que la Argentina necesita realmente producción, trabajo y no queremos vivir haciendo paros, al contrario, pero hay que ponerse a pensar que si tenemos una devaluación de más del 100% como hemos tenido la primera semana de este Gobierno, si tenemos una inflación de más del 30% mensual, ¿quién va a poder trabajar? Porque consumo no va a haber. El salario de los trabajadores en dos meses va a perder 60% casi, entonces es imposible continuar en este mismo camino, es eso lo que hoy fuimos a manifestar a la Plaza de los Dos Congresos acompañando la convocatoria de la CGT”, finalizó la Intendenta.