Lanús armará a su policía local con pistolas no letales

Las policías locales del municipio de Lanús comenzarán a ser capacitados en el uso de una nueva arma: el modelo Byrna, fabricado por Bersa, una pistola de aire comprimido que dispara municiones de impacto y de gas pimienta a una distancia de 20 metros. Así lo confirmó recientemente el intendente interino Diego Kravetz.

“Nosotros estamos haciendo un convenio de comodato con una cantidad limitada de armas para los efectivos que vamos a formar inicialmente, más que nada en las divisiones operativas y luego usarlas en los grupos de prevención”, aseguró Kravetz al sitio Infobae: “Después, en función de eso, iremos a licitación para ver cuantas compro. Hay que probarlas en calle. Las probé personalmente, son útiles para nosotros”, agregó.

Las armas son solo para la policía municipal de Lanús, y el plan no alcanzará a la Policía Bonaerense, indicaron.

La pistola, vendida a 250 mil pesos en armerías, no requiere registro en la ANMAC, y su uso en fuerzas locales de Lanús es una decisión tomada por el intendente interino y secretario de seguridad Diego Kravetz.

De esta manera, Kravetz, que tiene un alto perfil en redes y que ha criticado abiertamente la gestión de Axel Kicillof en materia de seguridad, busca ponerse al frente de una de las principales problemáticas que afrontan los vecinos de Lanús.

“Yo estoy en un distrito con 500 mil personas. Hay 37 villas. En Lanús, las persecuciones policiales terminan en barrios populares, donde hay chicos. Un móvil policial que opere en el Conurbano no puede no tener armas no letales. No usarlas es una locura», expuso Kravetz.

«Cuando voy a detener a alguien y salen los vecinos a tirar piedras para defender al sospechoso, ¿qué hago? ¿Voy a tirar con una 9 milímetros para repeler la agresión? Termina con un vecino muerto y el policía imputado por homicidio en exceso de legítima defensa, u homicidio directamente”, ejemplificó.

«Estamos buscando alternativas menos peligrosas y que tienen una cuota de efectividad”, explicó el intendente interino: “Estamos buscando proteger la vida de los vecinos, de los delincuentes y de los efectivos», añadió.