Joaquín de la Torre inauguró la «Casa del Orden» en Avellaneda

Encabezado por Joaquín de la Torre, precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio, se puso en funcionamiento la “Casa del Orden” en Avellaneda. Ante dirigentes y militantes del distrito, el dirigente aseguró que la Argentina “necesita políticos que nos muestren lo que ya hicieron, por eso la futura presidente va a ser Patricia Bullrich. Porque ella ya mostró ser firme, ser valiente y tener convicciones profundas, y es la persona correcta para la Argentina que vamos a recibir el 10 de diciembre”.

Las denominadas ‘Casas del Orden’ puestas en funcionamiento por Joaquín De la Torre en el territorio bonaerense se multiplican en el año electoral.

El lunes se abrió en Hipólito Yrigoyen 77, la Casa de Avellaneda a cargo de Alberto ‘Beto’ Silva, concejal (MC) y dirigente peronista de trayectoria en el distrito. El acto contó con la presencia de Federico Cuomo, reconocido industrial PYME; Sabastián Vinagre (Presidente del PRO de Avellaneda); Jesús Cariglino, ex intendente de Malvinas Argentinas; Hugo Oroño, ex diputado provincial; concejales del la UCR; y dirigentes y representantes de la tercera sección electoral, además de militantes y vecinos del distrito.

Previo al corte de cinta, ‘Beto’ Silva dirigió unas palabras a los presentes señalando que “acá estamos todos porque entendemos que si queremos recuperar Avellaneda, lo primero que tenemos que hacer es unirnos para que ello sea posible, y ese es nuestro trabajo. Porque tenemos una responsabilidad superior que es la de que cada argentino tenga un trabajo, que es el principal pilar donde se asienta una familia para desarrollarse”.

“Tenemos un espejo dónde mirarnos, que es el municipio de San Miguel, donde se combatió la inseguridad. También tenemos el espejo de cómo desarrollar una verdadera política de salud, y lo tenemos acá con nosotros al maestro Jesús Cariglino que transformó la salud en su distrito. Y tenemos el ejemplo de Patricia Bullrich y Joaquín para llevar todas las políticas que nosotros deseamos para nuestra Avellaneda”, añadió.

Por su parte, de la Torre apuntó contra los que se benefician con el “desorden” en la Argentina. “Son justamente los que nos vienen diciendo todos estos años que son los que saben cómo sacar a la Argentina de la pobreza. Esos especialistas son los que no pueden hacer lo más sencillo, conseguir que la mayoría de la gente que vive en Avellaneda vaya a trabajar todos los días, que los pibes de esta ciudad vayan al colegio todos los días, además que puedan volver tranquilos a sus casas. Eso no lo pueden hacer a esta altura porque no quieren, porque les conviene seguir así. Les conviene seguir en este desorden”.

“La Argentina tiene una sola pandemia que está vigente hoy, que no es el COVID, es la pobreza, y los que tienen la vacuna contra esa pobreza son los que pueden dar trabajo. Porque de la pobreza se sale con trabajo, la vacuna está en la PYMES, está en las fábricas, entonces lo que no tenemos que hacer es perseguir a los que tienen la vacuna. Tenemos que entender que son nuestros socios para terminar con la pandemia de la pobreza, es sentarnos con aquellos que pueden dar trabajo y ver cómo generamos condiciones para que puedan dar más trabajo».

En ese sentido, pidió «Basta de enemigos, son nuestros socios. Porque el trabajo es el primer paso al orden. Y para eso hoy abrimos la Casa del Orden en Avellaneda, y la vamos abriendo en toda la provincia de Buenos Aires, porque entendemos que la palabra orden es el lugar al que tenemos que llegar”.

Más adelante, el senador bonaerense y precandidato a la gobernación aseguró que “no necesitamos más políticos que nos digan qué van a hacer, necesitamos políticos que nos muestren lo que ya hicieron, por eso es Patricia Bullrich. Porque ella ya probó ser firme, ser valiente, tener convicciones profundas, ser austera, ser honesta. Ella es la persona correcta para la Argentina que vamos a recibir el 10 de diciembre”.

Por último, Joaquín de la Torre afirmó que “la provincia necesita un gobernador bonaerense, necesita una persona que conozca todo su la provincia de Buenos Aires”, y luego se preguntó: “¿Por qué los bonaerenses tenemos que ser el lugar donde practican los porteños que no tienen lugar en la ciudad de Buenos Aires?». Por eso decimos Orden».

«La provincia de Buenos Aires gobernada por bonaerenses, y va a ser viable y la vamos a transformar en menos de cuatro años. Porque nos vamos a ocupar de las cosas que les interesan a los bonaerenses, de su seguridad. Lo hicimos en San Miguel, y lo vamos a hacer en la provincia. De su salud, porque lo hicimos en Malvinas Argentinas, y lo vamos a hacer en la provincia. De la educación, para que vuelva a ser el lugar donde los chicos entran y puedan salir profesionales, de todas esas cosas que le interesan al bonaerense”, cerró.