Grave denuncia pública por maltrato laboral al periodista Pablo Duggan

Anita Maccaroni es quien, a través de su perfil de Twitter, tuvo la valentía de denunciar lo que padece a diario al sufrir un clima de trabajo hostil. La productora acusó a Pablo Duggan como el responsable de ese feo ambiente.

«Hoy tuve otro día malo laboral», escribió Maccaroni el miércoles por la noche. «Es verdad que las personas que sufrimos maltrato laboral no sabemos cómo actuar ! Primero tuve que callar del 2010 al 2020 a Baby Etchecopar con sus maltratos abuso de poder, amenazas que si habría la boca no trabajaba más! manoseos, mensajes», esgrimió la también locutora.

Luego siguió: «después de varios años de ser productora y locutora de Pablo Duggan, también digo basta y ya no me importa nada! quiero estar bien, vivir tranquila, disfrutar de mi hijo y no llegar llorando porque me destrata al aire! su desprecio a mi persona me deja desestabilizada; me humilla al aire», aseguró.

«Es un continuo destrato que no soporto», agregó Maccaroni, quien además asegura que «me han sacado las ganas de vivir, ¿Cuanto más debo aguantar?», se preguntó.

«Cambio entre locutoras y productores más de 10 personas, todos agachan la cabeza porque necesitamos trabajar! Pero yo necesito no llegar llorando todos los días, le estoy arruinando la vida a mi hijo al verme así! Ellos porque les importará un carajo», cerró.

Hasta el momento, el conductor no se ha pronunciado sobre esta grave acusación.