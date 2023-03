«No aguantamos más»: el pedido de la hermana de Lucas Escalante para que Berni y Kicillof los atienda

La familia y los amigos de Lucas Escalante siguen buscando al joven, que lleva desaparecido más de tres meses, y volvieron a pedir una reunión con el ministro Sergio Berni y con el gobernador Axel Kicillof. «No aguantamos más», asegura la hermana del joven de 26 años.

«No doy mas de la impotencia y el dolor de tener que ver a mi hermano en una foto. No me voy a conformar con que mi hermano no aparezca nunca mas. Necesitamos con suma urgencia que nos atienda Kicillof y Berni, ya pedimos la reunión, no nos dan bola», sostuvo, entre lágrimas, Romina, hermana de Lucas, en un video que grabó y difundió en redes sociales.

«El que sepa algo o tenga alguna información que nos pueda vincular a Lucas que por favor llame al 134, hay una recompensa de 5 millones de pesos. No lo puedo explicar el dolor de no tener a un familiar, de no saber nada; por favor Berni que nos atienda, por favor Kicillof», pidió.

La familia viene remarcando que la cárcel donde se encuentran detenidos Cristian (hijo del comisario Francisco Centurión) y Maximiliano Centurión -su primo- está a sólo unas cuadras de sus casas. Si bien lograron reunirse con Aníbal Fernández, el ministro “Nos prometió algo que todavía no cumplió”, sostienen.

La promesa era a que el ministro de Seguridad de Nación les dijo que iba a hacer posible una reunión con Berni y Kicillof, algo que hasta el momento no ocurrió.

“Queremos que Kicillof nos atienda; Berni todavía no dio la cara. Nadie nos da bola. Ya tuvimos paciencia, no podemos seguir esperando. Encima tener que soportar que los presos están como en un hotel. Todos los que están en ese penal son amigos del comisario Centurión”, aseguran.

“Cristian pidió que lo cambien de pabellón porque dice que no se quiere ver con los otros presos para no empaparse de ellos. No está preocupado por su situación procesal. Se pidió libros porque sabe que en algún momento va a salir. Está muy protegido por el padre”, enfatizó la hermana de Lucas.

El video de la hermana de Lucas Escalante:

Desaparición de Lucas Escalante

Escalante fue visto por última vez el viernes 9 de diciembre en la localidad de Bosques, partido de Florencio Varela, cuando pasó a buscar a Morello para salir a festejar el triunfo de la Selección argentina en un partido del Mundial de Qatar a en bordo de un auto BMW que al día siguiente apareció incendiado.

El cuerpo semicalcinado de Morello fue hallado cerca de las 21.30 del jueves 15 a la vera de la autopista en construcción Buen Ayre, en Guernica, partido de Presidente Perón, y nada se sabe aún de Escalante.

En la causa por el crimen de Morello hay dos detenidos: Cristian Centurión, hijo de un comisario mayor de la policía bonaerense -que es cadete de la fuerza- y su primo, Maximiliano Centurión, quienes quedaron vinculados al caso tras el análisis de cámaras de seguridad y de antenas de telefonía celular.

En una filmación de una cámara de seguridad de una estación de servicio de Florencio Varela se ve a Cristian Centurión cerca de las 0.30 del 10 de diciembre cargando nafta en un bidón blanco que se sospecha pudo haber sido empleado para incinerar el auto de Lucas y el cadáver de Lautaro.

La fiscal Dongiovanni imputó a los Centurión por el delito de «homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento» en perjuicio de Morello, mientras que continúa con diversos rastrillajes la búsqueda de Escalante.