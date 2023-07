Entrevista a Juan Pablo Allan: «Al otro día de las PASO hay que trabajar todos juntos»

Juan Pablo Allan, candidato a intendente de La Plata por el espacio de Patricia Bullrich, habló con El Progreso en Radio sobre sus principales propuestas para los vecinos de la capital bonaerense. Además, dejó en claro que, tras las PASO, buscará trabajar para la unidad de Juntos por el Cambio.

«Para los platenses es muy bueno y necesario tener mas de una propuesta para elegir en estas elecciones, nosotros estamos junto al equipo de Patricia Bullrich, con una lista que representa diversidad y los distintos orígenes de la política, pero también con gente de fuera de la política, como el ex fiscal Marcelo Romero, que será nuestro encargado de resolver la inseguridad en La Plata, un flagelo que azota a los vecinos», explicó el actual senador bonaerense.

«Vamos hacia un modelo de municipio mucho más presente, que se haga cargo de la inseguridad. Hay municipios que hicieron de la seguridad una política de estado, como San Miguel, y nosotros tenemos el compromiso de hacernos cargo», sostuvo Allan, que señaló que «El tiempo pasa factura, y después de 6 o 7 años de gestión se siente el desgaste de la gestión», en referencia a los 8 años de Garro al frente del ejecutivo local.

Por otra parte, Allan se refirió al conflicto que mantienen trabajadores municipales por la falta del pago de sus haberes, presuntamente por apoyar su candidatura. «Hay muchos trabajadores municipales que, después del cierre de listas, quedaron vinculados y militando con nosotros, y a quienes no se les depositó ni el sueldo ni el aguinaldo. No compartimos estos valores, que so propios de otras fuerzas, no de Juntos por el Cambio, y apelamos a la racionalidad y que prime la cordura», manifestó

Por otra parte, respecto de lo que ocurrirá luego de las PASO, Allan aseguró que «Yo hago un culto de la unidad, que para mí es una vaca sagrada. Al otro día de las PASO hay que trabajar todos juntos para evitar que el kirchnerismo conduzca la provincia, el país y la ciudad de La Plata. Yo debato ideas y trabajo para construir hacia adelante».

