La quilmeña María Becerra hace historia: anunció un show en River Plate

María Becerra anunció que dará un show en el estadio River Plate y se convertirá en la primera mujer argentina en encabezar un recital allí. La cita será el próximo 24 de marzo y las entradas estarán a la venta desde el 17 de octubre.

El 27 junio de 2023, María Becerra cantó por primera vez en vivo su hit “Corazón vacío”, que hoy tiene más de 225 millones de streams en plataformas. En esa ocasión tan especial, La Nena de Argentina anunció que se empezaba a preparar para un show muy grande, un antes y un después en su carrera.

A través de las redes sociales, los fans empezaron a lanzar sus teorías sobre dónde sería el concierto en cuestión. María les respondió con una pregunta: “Si hago un River ¿Ustedes van?». Hoy las elucubraciones llegaron a su fin. María Becerra confirmó su debut en el mítico Estadio River Plate para el sábado 23 de marzo de 2024.

Cuándo, dónde y cómo conseguir las entradas para ver a María Becerra en River Plate

El martes 17 de octubre a las 10 am habrá una preventa exclusiva que se extenderá por 24 horas o hasta agotar stock. La venta general comenzará el miércoles 18 de octubre a las 10 am. En ambas oportunidades, la única plataforma oficial para comprar entradas será All Access.

La carrera de María Becerra

El anuncio de este show de consagración la encuentra en lo más alto de su trayectoria, nominada en cuatro categorías a los Latin Grammy y habiendo superado los 25 millones de oyentes mensuales en Spotify y las 2.9 mil millones de visitas en YouTube, La nena de Argentina promete un recorrido muy especial por todo su repertorio así como sorpresas y materiales nuevos en un show como nunca antes la hemos visto.

Con dos discos de estudio e innumerables hits, la quilmeña se convirtió en una figura central para cualquier amante de la música urbana. Recientemente fue nominada en cuatro categorías en la 24a edición de los Latin Grammy: “Mejor Interpretación Reggaeton” y “Mejor Canción Urbana” por su éxito “Automático”, producida por Nico Cotton, “Mejor Fusión/Interpretación Urbana” con “Ojalá” producido por Big One y “Canción del año” por su colaboración con el cantante malagueño Pablo Alborán en “Amigos”.