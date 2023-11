Blink-182, Arcade Fire, SZA, Limp Bizkit y Sam Smith encabezan el Lollapalooza Argentina 2024

A las 12 en punto del martes 7 de noviembre, las seis pantallas que cuelgan de la Avenida Carlos Pellegrini se pusieron rojas -color insignia de la marca- y mostraron la imagen de una chapita de Budweiser que al destaparse dejaba ver el nombre de cada uno de los artistas destacados que integrará la grilla del Lollapalooza Argentina 2024.

Así, se develaron uno a uno los headliners más importantes entre los que se destacan Blink-182, Feid, SZA, Sam Smith, Arcade Fire y Limp Bizkit y que se suman a las 100 bandas y artistas que se presentarán en vivo en Buenos Aires.

Acaso uno de los platos fuertes sea la postergada llegada de Blink-182, que en marzo pasado se vio frustrada a último momento por una lesión en la mano de su baterista Travis Barker; y el debut absoluto en suelo argentino de la cantante y compositora SZA.

Arcade Fire, tal vez la banda más importante de este siglo en lo referente a rock indie; y Limp Bizkit, mayor exponente del cruce entre punk y rap, serán también dos ingredientes fundamentales de esta nueva edición.

El toque retro lo pondrá The Offspring, la cuota pop estará saldada con Sam Smith; en tanto que Feid e ISY A resaltan entre las propuestas ligadas a los géneros más novedosos.

Por supuesto que también habrá lugar para la electrónica con Phoenix y para el rock psicodélico con King Gizzard & The Lizard Wizard, por citar apenas algunos exponentes.

Junto con la confirmación de la grilla se abrió la venta para los últimos abonos disponibles exclusivamente a través del sitio All Access. Seguramente, como es habitual, en las próximas semanas podrían agregarse nuevos nombres que se sumarán a esta edición, como así también la confirmación de side-shows.

La siguiente es la nómina completa de artistas del Lolla 2024:

Blink-182, Feid, SZA, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit, YSY A, Hozier, The Offspring, Thirty Seconds to Mars, Phoenix, Miranda!, Jungle, Diplo, Above & Beyond Meduza, Cristian Castro, Dom Dolla, The Blaze, Grupo Frontera, Rina Sawayama, Dove Cameron, Bandalos Chinos, ZHU, Timmy Trumpet, Omar Apollo, King Gizzard & the Lizard Wizard, MK, JADEN, Mariano Mellino, Peces Raros, Kenia OS, Robleis, Latin Mafia, Loud Luxury, Pierce The Veil.

También estarán Bhavi, The Driver Era, Saiko, FLETCHER, FMK, BM, León Larregui, Jere Klein, Nothing but Thieves, Dayglow, Dombresky, El Zar, Overmono, Mesita, Ximena Sariñana, GALE, Alejo Isakk, Koino Yokan, Juliana Gattas, Winona Riders, Blair, Mechayrxmeo, Santi Muk, Franzizca, Akriila, NSQK, _Evlay (hybrid, set), Luca Bocci, Chico Blanco, JAZE, Anita B Queen, Nenagenix, Santi Celli, Pacifica, Fermin, ill Quentin, Abril Olivera, Paula Prieto, Lia Kali, Oney1, Joven Breakfast, Un Verano, El Culto Casero, Canals, Mujer Cebra, Mar Marzo, Mat Alba, Fin del Mundo, Babeblade, Juana Rozas, Trucha, Daniela Milagros, Joelle, Fiah Miau.

