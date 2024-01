Lo acusaron por error del crimen de Umma y ahora no puede salir de su casa por las amenazas

Ulises Aguirre es empleado de una empresa metalúrgica y su foto circuló en varios medios de comunicación como uno de los presuntos autores del conmocionante crimen de Umma Aguilera. Sin embargo, no está implicado en el hecho y ahora vive un verdadero infierno al no poder siquiera salir de su casa porque las amenazas en su contra son permanentes.

“Estoy conmocionado por el crimen de la nena y porque arruinaron todo lo que vengo construyendo en mi vida. Soy un pibe de bien, laburante, y desde el lunes no paro de recibir amenazas sin tener nada que ver”, indicó Ulises al medio Primer Plano Online.

Ulises vive en Parque San Martín y actualmente trabaja una empresa metalúrgica de Villa Martelli, aunque esta semana su empleador le dio los días libres para que pueda resolver la falsa acusación que le hicieron. Viaja en transporte público, es soltero y vive con su mamá, el novio de ella, su hermana y el marido y sus abuelos.

Según explicó al mismo medio, desde el lunes el joven no puede salir de su casa tranquilo y tuvo que recluirse ante la catarata de amenazas recibidas. Es que alguien, presuntamente un policía, hizo circular una foto suya con sus datos personales asegurando que se trataba de uno de los asesinos de la pequeña de 9 años.

“Hace un año perdí un DNI y la foto que salió por todos lados es de ese documento”, aseguró tratando de encontrar alguna explicación al por qué su foto circuló en medios nacionales como TN o en redes sociales, donde lo trataron (tratan) de asesino.

Al respecto, Ulises explicó que al momento del crimen él regresaba a su casa desde la Clínica Provincial de Merlo, a donde acudió con permiso de la encargada de la empresa en la que trabaja por un golpe que sufrió días antes. Posteriormente almorzó con su mamá y se acostó a dormir la siesta. Cuando despertó comenzó su calvario.

“Literalmente todo el mundo se vino en mi contra y me manifestó su odio por algo con lo que no tengo nada que ver. Hasta el día de hoy sigo recibiendo todo tipo de amenazas y gente diciendo cosas mías que nada que ver”, agregó Ulises. “Tenía mensajes de varios amigos incluso que me comentaban lo que estaba pasando”, sumó el vecino.

Tras comenzar a recibir amenazas, Ulises decidió presentarse de inmediato en la comisaría de su barrio para ponerse a disposición de la investigación. Luego de varias horas allí, se comprobó que no tenía nada que ver con el crimen de Umma Aguirre, por lo que pudo regresar a su hogar.

“Nadie sabe cómo llegó mi foto a los medios, pero me arruinaron”, reflexionó Ulises, que ahora comenzará su batalla para lograr que los medios que lo ensuciaron se retracten y aclaren el error. “Quiero volver a salir tranquilo a la calle, sin temor a que alguien me haga algo”, concluyó.

FUENTE: PRIMER PLANO ONLINE