Conflicto con colectivos del AMBA: Advierten que algunas líneas «no pueden comprar combustible»

Remarcó además que «el problema serio hasta el momento lo están sufriendo las líneas provinciales y comunales del AMBA, es decir, las que no ingresan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que circulan dentro de uno o varios partidos de la provincia, las que conocemos con el número de 200 hasta 700″.

De hecho, el presidente de la CEAP reflejó que «hay dos líneas -388 y 406- que no están pudiendo circular porque no pudieron comprar combustible o no pudieron dar un adelanto a su personal».

No obstante, aseguró que se está «tratando de llegar al último momento» con el resto de las empresas, al tiempo que se mostró confiado en que el inconveniente «se destrabará» y «la Provincia podrá realizar el pago y las empresas podrán seguir circulando».

«Mientras tanto los problemas los seguiremos discutiendo pero trabajando, porque nosotros no queremos parar», subrayó Troilo.