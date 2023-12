Problemas para viajar en colectivo en el AMBA: las empresas redujeron hasta un 50% los servicios

En reclamo a la falta de actualización de los giros por parte del Gobierno Nacional, las cámaras empresarias de colectivos iniciaron una reducción de los servicios en el AMBA, cuya magnitud varía según la línea. En las próximas horas, el gobierno podría reunirse con los representantes, a fin de discutir los precios del boleto.

“Cada empresa está tratando de hacer lo que puede con los recursos de que dispone. No tienen recursos para dar la totalidad de los servicios y están racionalizando porque si no se quedarían sin dinero a muy corto plazo y tendrían que parar del todo”, manifestó a Radio Nacional, el titular de la Cámara de Empresarios del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), Mario Vacca.

En ese sentido, Vacca afirmó que la voluntad es trabajar con el Gobierno para una normalización del servicio ya sea con un incremento de los subsidios girados a las empresas o un aumento de tarifas. “Esta debe ser una de las pocas actividades que tiene congelados los ingresos desde septiembre. Llega un momento en que los recursos no alcanzan”, indicó.

Además, el titular de Cetuba aclaró que no hay un retraso en los pagos por parte del Estado Nacional, sino que el problema radica en que los subsidios y tarifas se siguen calculado en base a los “precios de los insumos de septiembre”. “No es que no tengamos contacto ni diálogo con el Gobierno, pero tenemos urgencia porque los precios siguen aumentando”, agregó.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que se “está gestando” una reunión entre el Gobierno y las cámaras empresarias de colectivos para la tarde de este martes. “Entiendo que por la tarde se está gestionando una reunión en virtud de empezar a solucionar estos desacuerdos que hay”, manifestó el portavoz en la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Del mismo modo, anticipó que a partir del 1 de enero “se van a empezar a conocer novedades” en cuanto a los subsidios y tarifas, aunque evitó precisar cuál será el incremento del boleto. “El subsidio a la oferta va a ir camino a su extinción. Nuestro norte es que los subsidios los reciba la demanda, que lo reciba directamente el usuario”, adelantó. También señaló que se buscará corregir la “inequidad bárbara” de tarifas entre el AMBA y el interior del país.

Gerardo Ingaramo, presidente de la Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap), estimó que la tarifa sin subsidios está en aproximadamente $ 810. Al respecto confirmó que los funcionarios del Gobierno manifestaron que “va a haber una quita de subsidios en el AMBA y una continuidad en el interior”.

En tanto, en el caso de reducirse el subsidio en un 35%, como señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, hace dos semanas, la tarifa sería de “$ 400 en el AMBA y de $ 500 o $ 600 en el interior”. “No creo que sea inminente que quiten totalmente los subsidios porque generaría un temblor importante en la economía de la gente”, opinó Ingaramo en diálogo con AM 530.

Al igual que Vacca, indicó que las frecuencias “están reducidas en casi todo el país porque no se acomodaron las tarifas”. “Automáticamente si no hay mayores ingresos, las frecuencias se van a reduciendo. Sabemos que el Gobierno está haciendo todos los estudios, pero no sabemos cuándo van a instrumentar todo”, concluyó el titular de la Fatap.