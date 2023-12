Con una fuerte autocrítica a la gestión nacional, Ferraresi asumió como intendente de Avellaneda

Ante un estadio colmado, Jorge Ferraresi prestó juramento como intendente de Avellaneda para el período 2023-2027, alcanzado su cuarto mandato consecutivo a cargo del municipio.



Luego de la proyección de dos videos institucionales que mostraron las obras realizadas y otro sobre su recorrido de gestión desde secretario de obras públicas local, intendente y ministro nacional, Ferraresi tomó la palabra.



En primer lugar, llamó a la reflexión sobre la actualidad. Sobre el gobierno nacional sostuvo que «se proponían dos modelos de país antagónicos, y este que ganó tiene sus consecuencias”. “Lo avisamos pero no nos creyeron”, dijo y subrayó: “Tenemos que ser capaces de crear una propuesta política que contenga y debata. Que genere enamoramiento”.

En ese sentido, sumó: “Tenemos que generar las condiciones para empezar a construir desde el 2025 la victoria del movimiento popular”. “El desafío será apoyar a Axel Kicillof”, adelantó el jefe comunal.

El intendente de Avellaneda aseguró que «La gente se cansó de nosotros, de lo que hacemos todos los días: decimos que vamos a transformar y cuando nos toca gobernar no transformamos nada», se sinceró. En ese sentido, agregó que «Llegamos hasta acá por las cosas que hicimos mal. Explicamos lo que iba a suceder si un gobierno así iba a asumir, pero nos faltó credibilidad», y expresó que «en la lista había 200 personas y más de 100 no representaban a nadie y no tenían donde hacer un acto ni con quien hablar».

Por otra parte, Ferraresi indicó que «Perdimos la capacidad de debatir por la imposición de ideas», y que «En la política tiene que primar la coherencia. Dijimos no pasa nada si todos… se van con… y después dijimos tal presidente y la gente común nos marcaba ‘antes decías de este tipo tal cosa y ahora querés que sea presidente'».

Seguidamente, el intendente Ferraresi tomó juramento a los funcionarios que lo acompañarán en el nuevo período. Magdalena Sierra juró como jefa de Gabinete; en Cultura, Federico Bonaldi; en Desarrollo Social, Romina Barreiro; en Gobierno, Fabián Monzón; en Desarrollo Territorial y Hábitat, Mónica Ghirelli; en Seguridad, Alejo Chornobroff; Derechos Humanos, Claudio Yacoy; Obras y Servicios Públicos, Gastón Seillan; Planeamiento; Guillermo Pesce; Salud, Virginia González Algañaraz; Hacienda y Administración, María Gabriela Sierra; Producción, Comercio y Ambiente; Carlos Lombardo; Legal y Técnica; Sergio Ceballos; y de Deportes, Sebastián Vidal.



Por último, agradeció el apoyo de la familia, el acompañamiento popular y llamó a: “A militar y construir una patria más justa para todos”.