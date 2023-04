Polémicas insinuaciones de Kicillof respecto del asesinato del colectivero Daniel Barrientos

En sus primeras declaraciones públicas tras el crimen del colectivero Daniel Barrientos en el partido de La Matanza, Kicillof sostuvo que, «para ser un delito vinculado al robo, tiene elementos muy dudosos y muy sospechosos». Además, hizo referencia a una visita de Patricia Bullrich a ese distrito días antes del hecho.

En declaraciones al canal C5N, Kicillof criticó a la oposición y a aquellos medios que en las últimas horas parecieron, según dijo, «consentir» y «hasta incentivar» las agresiones. «Hay que tener mucho cuidado con estas cosas», dijo, y atribuyó esa actitud de la oposición a que «empezó la campaña».

Kicillof planteó que el crimen es «prácticamente inédito», al referir que se trató de un robo en un colectivo que fue «cruzado» por un auto de apoyo y con «dos personas que suben con armas de calibre alto».

«Parecía el robo de un blindado y se llevaron un bolso, una mochila y a quemarropa asesinaron a un chofer», describió el gobernador. Por eso marcó la necesidad de «investigar a fondo para entender qué pasó», al advertir que «no parece un robo a un colectivo en un barrio popular».

Kicillof recordó que unos días antes del hecho «había estado» en ese distrito la titular del PRO, Patricia Bullrich, «hablando de la seguridad en los colectivos». En ese sentido, dijo que si bien «uno no tiene que pasarse con esas cuestiones», sí hay que «prender las luces» de alarma.

El mandatario provincial ratificó que su Gobierno presentó una denuncia por la agresión a Berni y advirtió que «no puede admitirse una violencia de ese tipo» contra un funcionario.

«Fue a dar la cara», dijo sobre Berni, de quien destacó que «lo hace habitualmente».

Polémicas insinuaciones del gobernador Axel Kicillof @Kicillofok respecto del asesinato del colectivero Daniel Barrientos pic.twitter.com/WIROGTVUIG — Periódico El Progreso (@ElProgreso18) April 5, 2023

El descargo de Patricia Bullrich

Las declaraciones del mandatario provincial despertaron el rechazo de la oposición. En ese marco, Patricia Bullrich pidió la renuncia de Berni y le respondió al propio Kicillof.

«La mentira, la cobardía de no asumir la responsabilidad de los hechos, la búsqueda de culpables y la bestialidad de las palabras del gobernador, nos muestran que NUNCA LA VERDAD SERÁ PARTE DEL RELATO KIRCHNERISTA», escribió la presidenta del PRO.

«Ministro Berni: tenga la hombría de bien de un soldado de renunciar, y usted, gobernador, asuma su responsabilidad. A mí no me corren, no lo hicieron en el pasado, no lo harán ahora, y menos aún en el futuro. A su cobardía la enfrentaré con mi coraje», cerró Bullrich.

Cámaras en los colectivos

Consultado sobre la implementación de cámaras en las unidades, consignó que la ley que establece esa medida se sancionó en 2016 y se reglamentó en abril de 2018, durante el Gobierno de María Eugenia Vidal, tras lo cual el «cambio» de administración llegó en medio del proceso de contratación de esos dispositivos.

«Luego vino la pandemia, y reiniciamos ese proceso a fines de 2021», dijo y añadió que el Gobierno provincial resolvió otorgar a las empresas de transporte «a modo de subsidio 160 millones de pesos por mes, que ahora son 190, para que coloquen las cámaras».

Kicillof reseñó que en enero pasado se solicitó el «estado de situación» y que se encontraron «incumplimientos» de las empresas, por lo que se las intimó y, «vencido» ese plazo, que «será en unos días», se «procederá con las sanciones, que termina con la quita de subsidios».