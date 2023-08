Mussi: «Hacía rato que no había 5 muertos en 4 días. Es llamativo y hay que hablar de conspiraciones»

El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, dijo que es necesario «explicarle al ciudadano lo que puede venir» si gana el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. Fue en diálogo con La Mecha, por Radio Provincia AM1270.

Durante la entrevista, Mussi afirmó tras las PASO que «hicimos una buena elección con 27 puntos de diferencia sobre el segundo”, por lo que “estamos contentos y expectantes” por la elección a nivel nacional, pero “creyendo que vamos a revertirlo».

No obstante, remarcó que se trató de una elección «rara» y agregó que en Berazategui «hubo mucha participación pero con cortes de boleta en favor nuestro. Fueron cortes por Milei-Mussi. Eso nos hace pensar que son compañeros los que están enojados».

Seguidamente explicó que «en la elección de 2019 saqué 67 puntos y ahora casi el 49%”, mientras que “Juntos por el Cambio sacó igual que la última vez, el 22%. Eso quiere decir que los 19 puntos que perdimos fueron para Javier Milei, que sacó 22%» a nivel local.

En ese sentido remarcó que «ayer escuchaba a un compañero que decía que no debemos ir por el voto de Milei, pero yo creo que sí hay que ir a buscarlo porque estoy seguro que quienes cortaron boleta son compañeros peronistas».

El jefe comunal afirmó que «la bronca es con la política económica y lo que pasó en el país todo este tiempo”, debido a que “el ciudadano no ha prestado la atención que había que prestarle a la pandemia, que ya pasó y está lejos, y quien vive en el conurbano no tiene relación con el tema de la sequía ni con la guerra”. Por lo tanto, indicó que “no entiende y le da bronca trabajar y no tener plata en el bolsillo».

En ese marco, sostuvo que «sin provocar terror, necesitamos explicarle al ciudadano lo que puede venir y hacer una propuesta porque estamos atados a resolver los problemas cotidianos y a una deuda que nos dejaron que es la causante de todo lo que está pasando” porque “no tenemos dólares y hay que ir a buscarlos para tratar de sostener la economía nacional”.

Además, el jefe comunal de Berazategui planteó que “lo que dice Milei es impracticable y si va a hacer todo lo que dijo no va a poder aguantar la 9 de Julio», en relación a las protestas que podrían llevarse adelante.

En relación a la gestión de Sergio Massa, aseguró que «hizo milagros en todo este tiempo por parar lo que hubiese sido un estallido social y lo logró. Lidia todos los días con el tema del dólar y la economía».

Por otra parte, reconoció que le llamó mucho la atención lo sucedido en materia de seguridad porque «hacía rato que no había 5 muertos en 4 días. Creo que eso es llamativo y hay que hablar de conspiraciones. Hay gente dispuesta a todo porque se vienen buenos momentos en el país”.