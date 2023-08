Berazategui: Joven sufrió violenta golpiza tras impedir una estafa

Un joven fue ferozmente golpeado por dos sujetos cuando intercedió para evitar que estos estafaran a un comerciante en Berazategui centro. Asegura que los agresores intentan la misma maniobra en otros comercios y pide a los vecinos que «tengan cuidado» para no ser víctimas.

Los hechos se dieron el lunes por la tarde cuando dos hombres entraron simulando ser clientes a un local de Berazategui centro. Tras elegir una serie de productos, se dispusieron a pagar mediante transferencia bancaria, momento en que intentaron estafar al vendedor.

De acuerdo con el relato de Matías, la víctima, los malvivientes «Editaron en el momento un comprobante falso de transferencia para querer llevarse los $60.000 en mercadería, la cual no entregué porque no había llegado el dinero», indicó.

«Al momento que me di cuenta que me habían transferido 1$», recordó Matías, que continuó su relato: «Fui a buscarlos y estaban haciendo exactamente lo mismo en otro local de ropa. En ese momento los saco y les aviso a los comerciantes, ahí fue cuando empezó a reaccionar mal uno de ellos», contó el joven.

«Después de discutirme y ponerse nervioso, en un momento sacó un fierro o una manopla (no estoy seguro) y me dejó inconsciente en el momento del golpe… fueron segundos», contó la víctima. «Directamente me levanté con la herida abierta perdiendo mucha sangre y mareado, por suerte me asistieron bien y a tiempo», recordó.

Respecto de los agresores, Matías indicó que «se escaparon al instante y no se supo nada. Uno tenía alrededor de 20 años y el otro 25. Espero pueda saber algo de ellos para que, al menos, los vecinos de Berazategui tengan cuidado y no les pase lo que me pasó a mi, porque esta operación la hacen en todos los locales hasta que alguien caiga», sostuvo Matías.