Robó una camioneta en Avellaneda, escapó, chocó tres autos y atropelló a una mujer en Barracas

Un hombre y una mujer resultaron heridos en el barrio de Barracas al ser embestidos por al menos un delincuente que escapaba de la Policía a bordo de una camioneta que había robado poco antes en localidad bonaerense de Gerli, partido de Avellaneda, informaron fuentes policiales.

El episodio comenzó anoche en la intersección de las calles Brasil y Rivadavia, en Gerli, cuando una pareja arribó a bordo de una camioneta RAM 1500 a un comercio de autopartes para comprar un repuesto para dicho vehículo.

Sin embargo, en ese lugar, al menos un delincuente armado les robó la camioneta, en la que había 500.000 pesos con los que las víctimas iban a comprar del repuesto.

Tras el asalto, el asaltante huyó unos cuatro kilómetros con la RAM en dirección al barrio porteño de Barracas. Allí fue detectado en la calle Feijóo al 1200 por agentes de la Policía porteña, que habían sido alertados del robo del rodado.

En ese contexto, un uniformado a bordo de cuatriciclo comenzó a perseguir a la RAM lo largo de la calle Alvarado. Segundos después, la camioneta chocó contra un Renault Sennic y le provocó heridas a su conductor.

El asaltante continuó su huida hasta la intersección de las calles Luna e Iriarte, donde un móvil policial le cerró el paso. Esa maniobra provocó que el delincuente colisione contra un Ford Focus y un Renault Megane.

En dicha maniobra, la camioneta RAM tripulada por el asaltante atropelló a una mujer que circulaba a pie por la zona. Finalmente, el rodado robado se detuvo tras chocar contra un semáforo.

Tras el impacto, un delincuente bajó de la camioneta y huyó a pie por los pasillos de la Villa 21-24 y no logró ser alcanzado por el personal policial.

En tanto, la mujer herida y el conductor Renault Sennic también lesionado fueron trasladados al hospital Penna. Allí fueron asistidos por «politraumatismos leves» y sin riesgo de vida, añadieron los voceros.

Intervinieron en el hecho agentes de tránsito y miembros de la División Tránsito pertenecientes a la Policía de la Ciudad. En tanto que los investigadores continuaban buscando intensamente a los delincuentes hasta esta mañana.

«Tuve un dios aparte»

La mujer embestida, llamada Noelia, escribió más tarde en su muro de la red social Facebook y agradeció la asistencia que recibió de parte de los Bomberos de Barracas. «Hoy me tocó a mí y puedo contarla; tuve un dios aparte y unos ángeles de bomberos que no me abandonaron en ningún momento, mil gracias de todo corazón la verdad por su esfuerzo, si no hubiera sido por ustedes yo podría estar hoy en casa, son un orgullo como personas y bomberos. Mil gracias mis ángeles», expresó.

Y añadió: «Gracias también a esas personas que me dieron una mano, Dani un hombre ahí, dos mujeres que no pude reconocerlas que me ofrecieron agua, y a toda mi familia que jamás me abandona y amigos que me apoyan en este momento… gracias a todos y ojalá todo esto se termine de una vez, no se puede vivir más con estos sucesos, y ya estamos en tierra de nadie».

MIRA EL VIDEO: