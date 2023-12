Desgarrador relato del hijo de Elvio, el operario fallecido en Rigolleau: «Gritó y nadie lo escuchó, pudo haberse evitado»

El hijo de Elvio Dalto, el operario de la fábrica Rigolleau que murió luego de que una carga de arena cayera sobre su cuerpo mientras trabajaba en esa fábrica, hizo un fuerte descargo en redes sociales en donde apuntó contra la negligencia de la firma y la falta de medidas de seguridad con la que, asegura, se trabaja. Hizo referencia a otros hechos de similares características y citó a compañeros de su padre, para quien exigió justicia.

«Te juro que la Fabrica Rigolleau va a pagar por lo que hizo», comenzó su descargo el joven en un hilo de la red social X (Twitter). «Te voy a amar para toda la vida papa, podes descansar en paz, yo y la familia los vamos a hacer pagar», agregó el joven.

«Pero mi viejo, el que tanto amé, falleció asfixiado porque un compañero suyo lo dejo enterrado vivo en una fosa, ¿Saben porque? Porque RIGOLLEAU rompió todas las medidas de seguridad. Ya había fallecido alguien en 2020, les chupó un huevo y hoy le tocó a mi viejo», sostuvo @SoyDalto.

«¿Saben que dijo el fiscal que llegó mientras sacaban el cuerpo de mi viejo? «Que la fábrica siga funcionando». Mi papá había muerto, y la fabrica de mierda seguía y todos los trabajadores seguían como si nada hubiera pasado», indicó el hijo de Elvio. «Mi papá murió y arruinaron a una familia: dejó a un nene de 7 años y a otro de 4… ¿Como va a hacer ahora su mujer? Sola, con todo…. No se dan una idea la bronca que tengo y lo triste que estoy», expresó.

«Esa empresa tiene que pagar, y no solamente eso, de ahora en más nadie más va a correr riesgo en esa fábrica»

«Yo mismo estuve en la fábrica y vi como los operarios nos trataron, los compañeros de él nos decían que iban a salir de testigos y ahora están en paro, esa empresa TIENE QUE PAGAR y no solamente eso, de ahora en más NADIE MÁS va a correr riesgo en esa fábrica, por favor ayúdenme a hacerlo posible, que la muerte de mi padre no haya sido en vano. No falleció, lo mataron», sostuvo.

Sobre el hecho en sí, el hijo de Dalto indicó que «El HDP que lo enterró vivo, ni preguntó, ni se fijó, simplemente lo enterró… ¿Porqué? Mi viejo estaba ahí abajo, había avisado que iban a trabajar en ese área ¿Saben qué me duele? Que sé que vio como se acercaban con el camión, gritó y nadie lo escuchó, pudo haberse evitado». Y continuó: «El que para mi era el hombre mas fuerte, mi papá, murió asfixiado en esta fábrica y el hijo de re mil puta del gerente decidió que se seguía trabajando, como si nada hubiera pasado».

«Mi viejo iba todos los días feliz a laburar. Una vez se salvó la vida cuando un ascensor casi lo agarra y puso un fierro y se salvó de pedo. Siempre venia lastimado porque no tenían una PUTA medida de seguridad… ¿Saben qué es lo peor? Que mi viejo iba tan contento al trabajo, el era soldador… en su casa soldaba, en el trabajo soldaba, amaba soldar. Ese día, él no tenia que hacer ese trabajo, pero quiso hacerlo igual, estaba haciendo el trabajo de su compañero a pesar de que no le tocaba a él, solo por esa vez quiso hacerlo él, obviamente sin saber que lo iban a enterrar vivo. Así murió, en su lugar… Con el trabajo que amó», explicó Dalto hijo.

«Y ¿Que hizo la fábrica? Sigamos trabajando, vamos a encubrirlo, los medios ponen mal el nombre de mi padre, lo llaman «ELBIO DATTO». no, mi padre se llamaba Elvio Dalto, y fue el hombre mas bueno que conocí, con códigos, familiero, nos amaba mas que a nadie, estaba construyendo su casita, de a poco, le gustaba JAF, era fanático de JAF, futbolero como nadie, los autos antiguos y todo eso que él era, ya no está… Tranquilo papá, te vamos a mantener vivo y vamos a hacer justicia, te lo prometo. Te amo y te voy a amar toda la vida», expresó el joven.

Por último, el hijo de Elvio explicó que «Sigo agregando testigos, cuando arme la causa tengo más de 6 nombres ya testigos de las condiciones en las que se trabaja en esa fábrica. El Gerente ¿Se creen que se dignó a contactarse conmigo o con alguien de la familia? No, le chupó un huevo».

«En 2017, hace 6 años, una máquina le agarró la mano, de punta a punta. Le dieron ibuprofeno y al día siguiente lo echaron, porque parece que le costaba trabajar. No saben como tenia esa mano, tajeada desde el meñique hasta el entremedio del dedo pulgar e índice», manifestó, y recordó lo que le dijo la mujer del hombre: «Y bueno hace 2 años volvió por que le prometieron que iba hacer encargado por eso estaba feliz.. Mientras tanto lo muleaban en ese lugar insalubre. Él estaba feliz de trabajar ahí, porque era encargado… Sabía un montón de cosas, le enseñaba a todos, iba feliz al laburo, y la empresa lo trató como a un perro.