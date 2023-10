Aseguran que las autoridades del Mancedo vendieron el edificio a una inmobiliaria

La comunidad educativa del Colegio Mancedo de Quilmes sigue conmovida por la decisión de las autoridades de esa institución de cerrar a fin de año y dejar sin matrícula a cientos de alumnos. Mientras tanto, padres y madres desmienten que el cierre sea por la «crisis económica» y aseguran que el lugar fue «vendido a una inmobiliaria» para construir una torre de departamentos.

El periodista Leandro Renou, cuyos hijos asisten al colegio Mancedo, aseguró que «es mentira» que el cierre del colegio, tal y como aseguraron las autoridades en un comunicado, se debiere a una «crisis económica», y sostuvo que el edificio fue vendido a una inmobiliaria con la finalidad de construir una torre de departamentos.

«Esto es una mentira. Soy padre de hijos que van (o iban) a este colegio. Hoy cerró aduciendo crisis, cobrando una cuota altísima y dejando a familias, chicos y trabajadores en la calle. Pero esa no es la razón», aseguró Renou.

«La Dirección de Escuelas de la provincia comunicó que les presentaron un cierre definitivo y sin haber pedido antes al Estado asistencia de ningún tipo para salvar al colegio. ¿Por qué no lo salvaron y avisaron que quiebran de hoy para mañana?», se preguntó.

En ese sentido, Renou sostuvo que «Vendieron el edificio a una inmobiliaria de la zona para hacer edificios. Es uno de los colegios más viejos de Quilmes y (el colegio) cumplía este año 90. Se fueron con la plata, sin avisar y generándoles a miles de chicos un trauma inédito. Nenes llorando porque les avisaron en el patio».

«Los dueños mandaron abogados no a hacerse cargo, sino a tratar de buscarles vacantes a los chicos, un imposible a esta altura. Y hace dos semanas subieron la cuota. Los colegios se manejan como empresas sin escrúpulos», indicó.

«El municipio se encargó y la provincia se movió para contar la verdad que disfrazaron de crisis. Ayer mandaron telegramas de despidos a docentes y personal, que no sabían nada. Los chicos, en la calle, y los manejos empresariales del Mancedo Midlands buscan zafar. No lo van a lograr», indicó Renou, que concluyó remarcando que «Con un grupo de padres le propusimos a la abogada hacer una cooperativa, para lo cual debía confirmar que el edificio no está vendido. Se negó».

De acuerdo con diversas fuentes consultadas por Periódico El Progreso, el edificio del Colegio Mancedo habría sido vendido a una reconocida inmobiliaria que tiene como proyecto construir una nueva torre de departamentos.

El mensaje de AIEPBA sobre la crisis económica de los Colegios de gestión privada

Por otra parte, la Asociación de Institutos de Enseñanza Educativa de Buenos Aires (AIEPBA) advirtió que «Hace más de dos meses existe una severa situación crítica en la administración de los establecimientos de enseñanza privada. Ya se han registrado por lo menos cuatro situaciones similares en los últimos meses».

Según esa entidad, hace meses vienen advirtiendo «sobre la crítica situación que atravesaban por lo menos 30 colegios a los que los problemas económicos los ponía al borde del cierre. La entidad que agrupa a 2.300 centros de enseñanza privados en el territorio provincial, requirió ayuda al Gobierno provincial pero no hubo respuesta. Los colegios de manera individual tampoco obtienen respuestas», sostuvieron.

En ese sentido, desde AIEPBA refirieron a otros casos, como «Un establecimiento de Avellaneda, con más de 700 alumnos, que anunció que dejará de funcionar a partir del próximo ciclo lectivo. Se trata del Instituto Modelo (IMSA), que ya comunicó a las familias educativas la “difícil” decisión de no abrir sus puertas en 2024, porque no pueden asumir costos de funcionamiento y vienen acumulando importantes deudas».

Por otra parte, «La Nueva Escuela Spegazzini, ubicada en Ezeiza, organizó una comisión de padres y decidieron realizar un «abrazo simbólico» al edificio escolar ubicado en Pampa de Achala al 900 de ese distrito del sur del conurbano».

En tanto que «El colegio Vicente Saperi, de Monte Grande. Allí los directivos decidieron hacer un «llamado solidario a la comunidad» para tratar de salvar el funcionamiento de la institución. En la zona norte, dos colegios se fusionaron: el Niño Jesús de Praga y el Instituto Jesús en el Huerto de los Olivos; las familias realizaron un abrazo».