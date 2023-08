Country Abril: Agredieron a un nene de 10 años porque pasó con su bici sobre la cancha de golf

Un nene de 10 años fue agredido por una pareja en el Country Abril de Berazategui, luego de pasar con su bicicleta por el campo de golf del barrio privado. Su madre denunció a los agresores en la comisaría.

De acuerdo con el testimonio de la mamá del menor, su hijo pidió disculpas tres veces cuando se dio cuenta de su error pero, a pesar de esto, el matrimonio que estaba jugando en ese momento empezó a arrojarle con violencia las pelotas de golf y le provocó heridas en la cara, los brazos y las piernas.

Además, la mujer indicó que su otro hijo, de 14 años, intentó defender a su hermano al momento de la agresión. Sin embargo, el adolescente también recibió insultos y amenazas, hasta que finalmente ambos se fueron del lugar en sus bicicletas.

Tras esa violenta situación, Margarita, la madre de los chicos, contó cómo fue la violenta situación en diálogo con Nosotros a la Mañana (eltrece). “Mi hijo más chico me preguntó si podía andar en bicicleta por el barrio y se fue. A los 20 minutos volvió muy asustado y me dijo ‘mamá, me pegaron’”.

Tras ello, detalló el relato del nene: “Me metí en la cancha de golf y había dos personas jugando con un carrito rojo y me empezaron a decir ‘pendejo no podés estar acá’. Yo les pedí perdón porque venía muy fuerte con la bici y derrapé para darme vuelta y ahí me empezaron a revolear pelotazos”, explicó Mauro y contó que la violencia siguió escalando: “La señora le dijo al marido dame las pelotitas que lo voy a cagar a pelotazos a este pendejo”.

Mientras el hijo más chico de Margarita continuaba relatándole la situación a su mamá, su hermano mayor, Franco, de 14 años, escuchó todo y salió de la casa. “No tardó ni 15 minutos que volvió más asustado todavía”, señaló Margarita.

“Fue a hablar y estaba la señora que describió Mauro. Les preguntó hacía cuánto estaban jugando, ellos le respondieron que hacía 10 minutos y entonces Franco les dijo ‘ustedes fueron los que agredieron a mi hermano, un nene que andaba en bicicleta, le pegaron en las piernas y abollaron su bicicleta’”, agregó la mujer.

Tras ello, el hombre se le acercó y le gritó que no le hablé mal a su esposa, pero el adolescente, según el relato de su mamá, “no le estaba faltando el respeto”. Sin embargo, el señor enseguida se puso agresivo, le dijo “te voy a romper a trompada, pendejo” y lo golpeó en el mentón.

El chico le contó a la madre que no se le ocurrió defenderse nunca porque se trataba de “un señor grande” y que por eso optó por regresar a su casa.

Cuando el padre de los menores se enteró, fue a buscar a los acusados para pedir explicaciones. En cambio, se encontró con una nueva intimidación. “Soy abogado, si hacés la denuncia, te demando”, le habría dicho el agresor.

A pesar de las amenazas, este mismo fin de semana la familia de la víctima denunció en la Comisaría 3era de Gutiérrez al matrimonio, el abogado y una médica, que fueron imputados por los delitos de lesiones y daños. En el caso interviene la UFI Berazategui Nº11.