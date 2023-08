Entrevista a Santiago Cúneo: «No vuelvan a votar a todos estos chantas que nos trajeron hasta acá»

El periodista y actual candidato a presidente por el Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad (MIJD), Santiago Cúneo, habló con El Progreso en Radio sobre sus propuestas de campaña y su visión de la política nacional actual, así como también del resto de los candidatos con quienes competirá.

«Lo que falta es calidad de conducción, capacitación e idoneidad; para mandar hay que primero aprender a obedecer y yo lo hice, pero yo no encuentro en este outlet, este programa de Todo por 2 Pesos que es la Argentina, nadie a quien tenerle el respeto suficiente a quien darle mi obediencia y mi respeto, y los espacios que no están ocupados hay que ocuparlos», sostuvo el precandidato a presidente por el MIJD Confederal.

«Estamos opuestos a esta asociación ilícita llamada republica que conforma una banda de facinerosos que se re empoderan cada dos años para estafar a los argentinos; esto llegó a su final, nosotros le pedimos a la gente que nos acompañe para que no quede ninguno»,

«Milei es parte de ellos, es parte de la casta económica; la clase política son gerentes del saqueo. Milei no es el cambio, es la cloaca del sistema y donde han intentando refugiar la bronca de la gente, por eso mucha gente no quiere ir a votar, porque no es boluda. Él ha sido funcional a que nadie cambie, por eso tenemos cero punto de encuentro con él».

Además, Cúneo dejó frases lapidarias sobre algunos de los principales precandidatos a presidente:

Sobre Patricia Bullrich: «una impresentable que trabaja para intereses ajenos a la patria»

Sobre Sergio Massa: «una persona que estabilizó la caída vertical de un gobierno en helicóptero y nos permitió llegar a votar; con eso debería darse por cumplido

Acerca de Grabois «un impresentable, un corrupto y un ser despreciable»

Y sobre Javier Milei: «Un empleado de los peores saqueadores de la Argentina»

Por otra parte, Cúneo explicó que «Yo soy un orgulloso argentino, que quiere volver a la esencia y costumbres de los argentinos; lo primero que tenemos que hacer es sacar a esta banda de facinerosos del Estado».

LA ENTREVISTA COMPLETA ACÁ: