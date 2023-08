Héctor Ravelo y la dura realidad que vive Berazategui: «Hay mucha gente que no está comiendo»

Héctor Ravelo, candidato a concejal de Berazategui por la lista que encabeza Dante Morini en el distrito y que a nivel nacional encabeza Patricia Bullrich, habló con El Progreso en Radio. Además de su análisis sobre la actualidad política, dejó su preocupante mirada sobre la realidad social que se vive en los barrios del distrito.

«Estamos contentos con la lista que se armó, un equipo que está tirando para adelante para que, por el bien del país, Patricia Bullrich gane la interna de Juntos y ser presidenta, y trabajando arduamente junto a Dante, con recorridas en los barrios de Berazategui, estamos muy contentos», sostuvo Ravelo, que pidió «No confundir a la gente, Patricia va con autoridad y decisión a cambiar las cosas, hay cosas que se deben hacer gradualmente, pero otros, como la inseguridad, ya tendrían que estar resueltos».

«Conozco muy bien Lanús, a Grindetti y a su equipo, y esperamos que sea el gobernador de la Provincia», sostuvo Ravelo, que desestimó la posibilidad de no asumir su banca a concejal (en caso de resultar electo) porque «mi compromiso es con Dante, para que el gane y yo asumir mi banca».

«Grindetti es del Pro pero abrió su gabinete, no se cerró, hizo una apertura con gente de diferentes sectores, siempre pensando en hacer lo mejor para el vecino. En Berazategui habría que hacer lo mismo, sumar e integrar a todos los espacios, tengo respeto por muchos del oficialismo y sé que algunos funcionario funcionan, no muchos, pero hay».

«En Berazategui la mitad de las cámaras de seguridad no funcionan, y son pocas, no llegan a 250; cada vez que se pide revisarlas no funcionan… ¿cuándo se vieron imágenes de una persecución o de detenciones en la calle?, no hay, no se ve en ningún noticiero como si se ve en Lanús por ejemplo, donde funcionan las cámaras y la policía puede actuar».

«Cada día hay más barrios privados, eso es porque la seguridad se les fue de las manos: ellos tienen cada vez más cámaras privadas, más alambrados, y los vecinos nos quedamos sin nada de eso», graficó Ravelo respecto de la inseguridad que se vive en Berazategui: «Hablas con los vecinos y no ven un patrullero», sostuvo en ese sentido.

«Cada vez veo más vecinos que van a comedores a buscar un tupper con comida. Hoy la prioridad de la gente es comer, algo básico. Hay mucha gente que no está comiendo», indicó Ravelo respecto de lo que percibe en sus recorridas por los barrios de Berazategui.

LA ENTREVISTA COMPLETA: