El denunciante de L-Gante apuntó contra La Mafilia: “Corten con las amenazas a mis hijos”

Al aire del ciclo conducido por Karina Mazzocco revelaron que Torres radicó una nueva de denuncia por amenazas.

“Textuales palabras declaradas ante una fiscalía”, remarcó antes de leer el documento un panelista del programa. “Identifican el número y mediante una llamada le dijeron ‘¿Sos Gastón? Dejá de aportar pruebas a la causa porque primero vas a ver como matamos a tu hija para después matarte a vos. Cortala con aportar pruebas’”, fue la frase que escuchó al otro lado del teléfono.

En comunicación telefónica con A la tarde, Gastón Torres dijo: “Quiero que la corten con las amenazas a mis hijos. Una cosa es que me amenacen a mí y otra cosa que se lo hagan a una nena de 13 años, que no puede salir a una plaza porque le gritan cosas”. Acto seguido, señaló: “Es la gente de la Mafilia, porque los conozco”.

Consultado acerca de si es la primera vez que su hija recibe amenazas, negó: “No, varias veces. Nos tiran piedras en el portón, gritan enfrente de mi casa, a las dos o tres de la mañana nos patean el portón. Siempre llamo a la policía, pero cuando llegan, ellos salen corriendo. Todos los días son así”.

Mazzocco quiso saber cómo era la relación con Elián previo a este conflicto que se dio a conocer en los medios tras la denuncia. El denunciante desmintió una relación previa: “Yo nunca me senté en la casa de Elián a comer. Nunca. Los que tienen amistad con Elián eran mis hijos porque tienen su misma edad. Yo nunca salí de joda ni nada. Con Elián siempre fue ‘hola y chau’”.

Indignado, Torres reclamó que “Elián pasó el límite”. “Él no tiene por qué ir a mi casa a amenazarme y a amenazar a mis hijos”, reclamó.

Consultado acerca de la noche en al que comenzó el conflicto, Torres se negó a dar precisiones. “Yo lo único que quiero decir es que dejen de amenazarme. Yo no salí a hablar ni dije nada. Solo dije ‘que se encargue la Justicia’. Lo único que pedí, cuando vinieron varias veces a ofrecerme plata, fue que le pidieran disculpas a mi familia y dejaran de hablar pelotudeces”, sostuvo y aclaró que todo está asentado en la Justicia.

Después de que Torres asegurara que él la única vez que subió a auto de L-Gante fue cuando lo “secuestró”, Mazzocco preguntó por qué accedió a hacerlo. “En las imágenes se ve que subís por propia libertad o, por lo menos, eso es lo que se interpreta”, remarcó la conductora para conocer el detrás.

“Si alguien amenaza a tu familia con un arma… Él amenazó desde adentro del auto con un arma y estaba con alguien más. Me dijo que yo no me tenía que meter con la Mafilia y la 420, que no era nadie”, aseguró.