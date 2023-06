Médico del Hospital de Berazategui ganó 9 millones en TV

El médico Martín Couto, profesional del Hospital Evita Pueblo de Berazategui, ganó un premio de $9.000.000 en el programa Los 8 Escalones. Aseguró que utilizará esa plata para ayudar a su madre.

Si bien es nacido en Sarandí, Couto es actualmente vecino de Quilmes y se desempeña laboralmente en el hospital de Berazategui. A los 53 años, se embarcó en el programa de Tv «Los 8 Escalones», donde finalmente se impuso para obtener el pozo millonario.

“Más allá de logrado, de ir y participar, aún me cuesta entender el reconocimiento por la calle”, dijo Couto al canal TN. Luego aseguró: “Estoy muy contento porque conseguí los fondos que necesitaba para el proyecto inicial”.

Su objetivo al anotarse en el programa era conseguir la mayor cantidad de dinero para poder dar una noticia que puso feliz a su madre y mejorará sus condiciones de vida.

“En 2021 quedó postrada por una enfermedad. Hubo que hacerle una neurocirugía y es bastante dependiente. Está casi todo el día acostada en la cama ortopédica”, explicó Martín. “Para levantarla hay que movilizarla en una silla de ruedas y la casa tiene muchos pasillitos, así que se vuelve bastante incómodo trasladarla”, continuó.

En consecuencia, tras cancelar algunas deudas, Couto destinará gran parte de lo ganado en remodelar la casa de su mamá para que pueda movilizarse con mayor facilidad. “Con lo que me sobre voy a hacer un viaje con mi hija, que hace tiempo no hago ninguno con ella. El resto lo ahorraré”, relató.

La historia del médico que ganó $9.000.000

Martín estudió en un colegio católico en donde su mamá era maestra y su papá empleado. Tiene tres hermanos menores y aún conserva los amigos de su escuela.

“Siempre quise ser médico, desde que era chico. Mi pediatra me decía que Medicina era mejor estudiarla en la Universidad Nacional de La Plata, así que cuando terminé la secundaria no dudé y me anoté allí”, narró.

En la facultad conoció a la mujer con la que luego se casó y tuvo a Julieta, su única hija. Estuvieron juntos más de 18 años, hasta que se divorciaron en 2015. “Me recibí de médico e hice mi especialidad en Clínica Médica en el Hospital Militar en la Ciudad de Buenos Aires”, detalló.

“Tuve un matrimonio muy feliz durante muchos años. Julieta es la persona más importante de mi vida. Amo a mi mamá y a mis hermanos, pero ella está por encima de todos”, indicó Martín, que actualmente está en pareja con Claudia.

Desde 1999, Martín trabaja en el Hospital Evita Pueblo de Berazategui. Además, tiene su propio consultorio, en el que atiende diferentes obras sociales: “Podría decir que trabajo todos los días de la semana”.

“Si volviera a nacer estudiaría Medicina. Hay otras especialidades que son más redituables en lo económico, pero no me importa. También hay una idea, que es de otra época, que hoy no existe, en la que se cree que todos los médicos estamos llenos de dinero”, sostuvo.

Martín completó: “La sociedad nos maltrata mucho: nos pagan poco y mal. Nos tienen corriendo detrás de una zanahoria que no alcanzamos nunca, pero así y todo no deja de ser gratificante”.

FUENTE: TN