Guillermo Moreno con El Progreso: «un gobierno que hambrea al pueblo no puede ser peronista»

El candidato a presidente por Principios y Valores, Guillermo Moreno, habló con El Progreso en Radio (sábados 10 a 12 en FMCiudad90.7) sobre su visión de la Argentina y sus propuestas para gobernar, al tiempo que criticó a la gestión de Alberto Fernández y a candidatos como Wado de Pedro, José Luis Espert y Javier Milei.

«Hicimos un acto muy importante en Florencio Varela, donde estamos armando algo muy importante; no solo Horacio Valdez, es muy importante allí, sino mucha gente y preparándonos para eventos en Avellaneda, en Lomas de Zamora, La Matanza», comenzó remarcando Moreno.

«Esto implica que el peronismo se está poniendo en marcha, incluso en la Capital Federal, donde vamos a presentar un candidato a Jefe de Gobierno que es un cura párroco. Los últimos candidatos en la Ciudad son amorales, no solo Lousteau sino Larreta también», indicó.

Acerca de los dichos de Alberto Samid sobre la necesidad de unir fuerzas con el radicalismo en la Ciudad, Moreno sostuvo que «El peronismo no puede juntarse con alguien amoral».

«Me parece bárbaro que el Dipy se presente (será candidato a intendente en La Matanza por el espacio de Javier Milei). En todo caso Samid tendrá que preocuparse por ganarle, me parece bien que haga política, porque sino solo podrían hacer política los funcionarios».

Sobre una candidatura de Wado de Pedro, Moreno pidió «Escuchar a los empresarios que se reúnen con él. El sector privado se da cuenta cuando alguien no tiene experiencia.

«Cuando yo digo que Milei es un anarco capitalista, es porque quiere eliminar el Estado, y eso significa no tener planes de gobierno. Los banqueros le pusieron al lado a Roque Fernández, a Carlos Rodríguez, ahora es mucho más serio hablando Milei, pero hoy es la casta, dejó de ser la anti casta, de la que solo le queda la campera y el pelo».

«Espert no trabajó nunca en su vida, vive de rentas; tiene un campo en Pergamino y vive de la renta. Pero le enseña a los empresarios como ganar plata: uno que nunca laburó le enseña a los empresarios qué es lo que hay que hacer en los negocios: no le da la cara».

Sobre la actualidad económica y cómo revertir la crisis, Moreno sostuvo que «El esfuerzo lo tienen que hacer los propietarios de la tierra, la Sociedad Rural, los grandes terratenientes de Argentina, a quienes ya les hemos presentado nuestra propuesta».

«Cuando gobierna el Peronismo sale el sol en el horizonte», indicó Moreno, quien, consultado sobre si hoy no está gobernando ese espacio político, dijo que «este no fue un gobierno peronista» porque «un gobierno que hambrea al pueblo no puede ser peronista».

