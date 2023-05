«Vivir lo mas dignamente posible»: el pedido de los vecinos de Quilmes para Mayra Mendoza

Vecinos de la Ribera de Quilmes hicieron un pedido desesperado a la Intendenta Mayra Mendoza, por una pronta solución para el problema de los anegamientos e inundaciones que padecen cada vez que llueve.

«Pedimos auxilio a la Señora Intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza: como vecina de la ribera pido por favor, por las familias de la ribera, nos pueda dar una pronta solución a la problemática de las calles», indicaron en un texto difundido en las últimas horas.

«Estoy desesperada, no tenemos un lugar donde circule el agua, ya sea de lluvia, desagües y cloacas. Se que seguramente no tenga posibilidades de un asfaltado inmediato, se que posiblemente no tenga posibilidades de hacer una red cloacal pero pienso que quizás pueda hacernos un zanjeo», indicó una vecina.

«De manera provisoria, al menos, para dejar de inundarnos, para dejar de vivir con botas de lluvia de manera cotidiana», pidieron los vecinos, que difundieron imágenes de lo que ocurrió en las últimas horas con la llegada de las lluvias.

«No pido un plan social, no pido una tarjeta alimentar, no pido un subsidio del estado. Solo pido vivir lo mas dignamente posible», sostuvo Evelin, una de las perjudicadas por esta situación.

Algunas de las imágenes de la zona de Humberto Primo y Puccini.