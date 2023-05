Amendolaggine, sobre el presupuesto de Berazategui: «El año pasado quedaron $2.261 millones sin gastar»

El concejal de Berazategui por Juntos Por el Cambio Julián Amendolaggine habló con El Progreso en Radio (sábados 10 a 12hs en FmCiudad90.7) y dejó su mirada sobre los principales problemas que afronta hoy el distrito.

«Lo que queremos es transformar la frustración que sienten muchos argentinos en esperanza. Le decimos al vecino que se puede vivir diferente y eso es eligiendo a alguien que piensa en las necesidades de la gente», comenzó expresando el precandidato a intendente, alfil de Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta en zona sur.

En cuanto a los problemas que viven los berazateguenses, Amendolaggine indicó que «El reclamo por el gua mermó en algunos lugares, como en el centro con el recambio de cañerías; pero la mayoría de los vecinos siente que el servicio de agua no está a la altura y en la medida que puede elige comprar bidones o un filtro para no quedar a merced del servicio municipal. Hay que resolver este problema, empezaron muy tarde solo para decir que se ocuparon del tema».

«Hay 45% de los bonaerenses debajo de la línea de la pobreza. Hoy de cada tres pobres, uno no tiene laburo. Los otros dos son pobres, pero tienen laburo. Tienen el mismo laburo que tenían hace 5 o 10 años, pero con eso hoy no les alcanza para comer. Tiene que ir a trabajar su pareja y con eso tampoco les alcanza», graficó el concejal.

«Se da el fenómeno de que muchas familias de laburantes no llegan a tener la guita necesaria para darle la dignidad a sus hijos. Entonces la charla en general con los vecinos muchas veces termina protagonizada, casi monopolizada, te diría, por esos dos temas. Por el miedo a salir a laburar y que te maten a la vuelta, y el miedo a que cuando volvés del laburo, con la plata que juntaste, no llegás para satisfacer las necesidades mínimas de tus chicos», expuso Amendolaggine.

Para el edil, esos dos son «los temas más candentes que los vecinos nos piden ´háganse cargo´, y que definitivamente tienen que ser la responsabilidad del futuro presidente, del futuro gobernador y también del futuro intendente. Por eso nosotros venimos laburando junto con Horacio (Rodríguez Larreta) y con (Diego) el Colo Santilli para proponerle a la gente algo concreto para transformar su calidad de vida».

Amendolaggine hizo referencia también a la medida cautelar impulsada por el concejal Juan Cáceres, a raíz de la rendición de cuentas del ejercicio presupuestario del año 2022. En ese sentido sostuvo que el oficialismo actúa «Con una absoluta ilegalidad, que es no nos dejan revisar, no podemos mirar los números, entonces nos piden aprobar o desaprobar, pero ¿cómo apruebo si no sé los números?».

Además, el concejal sostuvo que «Sistemáticamente dejan un montón de recursos sin usar. Guita por ejemplo que la nación y la provincia le mandan para hacer obras de educación y no se gastan, no se ejecutan. La recaudación de las tasas municipales que queda sin gastar. El año pasado quedaron 2.261 millones de pesos sin gastar. Eso es como el 12% de la plata que se juntó entre lo que le mandó la provincia, la nación y lo que cobraron de tasas municipales. Es mucha plata. Con esa plata se compraban 200 patrulleros para hacer una patrulla municipal. Se compraban mil quinientas cámaras», ejemplificó.

