El conmovedor gesto de un barbero de Berazategui para con un nene de 11 años

Martín Pretonari, un joven que trabaja como barbero en Berazategui, utilizó su cuenta de Twitter para contar una situación que enterneció a todos.

“Recién vino a cortarse a la barbería un nene de 11 años que siempre hace changas por el barrio, trajo $1200 y me pidió que le corte (tenía un cumpleaños a la noche). En el transcurso me dice ‘¿no sabes cuánto estará la gotita? Por qué tengo que pegar las zapatillas’”, detalló.

Enseguida, el joven entendió la situación del nene y no le aceptó el dinero. “Le dije que se quede con la plata y que se compre para pegar las zapatillas”, detalló y agregó: “Se fue contento, cruzó al frente y me compró un calco para que pegue en el espejo”.

“Me movió un poquito”, reconoció el chico. El dibujo, que quedó “facherito” era de El Noba, el famoso cantante de cumbia 420 que murió hace casi un año.

Ante la viralización de la historia, muchas personas le pidieron sumarse a la causa para colaborar con la compra de unas nuevas zapatillas para el nene. Entonces decidió publicar su CBU para juntar dinero y se mostró sorprendido.

“No lo puedo creer y no veo la hora de cruzarlo para darle esta noticia enorme que le espera, quiero que se queden tranquilos que voy a estar subiendo todo y lo voy a esperar”, dijo Martin.

Además, agradeció a todos los que se involucraron. “Nunca pensé que esta historia iba a llegar a tanto”, manifestó.

Mucha gente se sumó con donaciones y este sábado contó que llegó a los $180.000. En el transcurso, reapareció el chiquito y con una sorpresa. “Adivinen quien apareció y me trajo mas calcos? Esta noche hablo con la familia y voy a estar subiendo novedades”, tuiteó.

“Voy adelantando que tiene talle de zapatillas 38 y de ropa un talle 3, para los que quieren colaborar y mandar cosas a la barbería”, comentó, mientras que sus seguidores le pidieron que actualice esta tierna historia cuanto antes.

LA FOTO DEL REENCUENTRO:

Martín contó que «Lautaro, de 11 años, vive con su abuela y 6 hermanitos, entre ellos un bebé de dos meses. Ella solo cobra jubilación y puede darle de comer a todos ellos; necesito muchísima ayuda de ustedes para hacer salir adelante a él y a cada uno de ellos, voy a hacer todo lo posible para ayudarlos», escribió el barbero.

«Es totalmente un genio y le voy a estar dando su sorpresa esta semana entre las cuales también quería que se la demos a su familia. Les pido por favor que me ayuden a difundir esto, su abuela me aclaró que él sale a hacer changas porque él quiere y no por que lo manden», explicó

«El es muy buena persona y cuando junta algo, compra para comer o las galletitas que le gustan a su abuela. Por favor les pido más ayuda. Voy a estar recordando el alias y cbu, viendo los mensajes de todos los que quieran colaborar con ellos: ALIAS: Martinpretonari11 CBU 2590040020373066630172».