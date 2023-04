Guerra de Malvinas: Nuevo reconocimiento a excombatientes berazateguenses

La semana pasada se le brindó un nuevo reconocimiento a 65 excombatientes berazateguenses que participaron de la Guerra de Malvinas. Los héroes locales recibieron una medalla en el marco del Programa “Agenda Malvinas 40 años”, impulsado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación.

La actividad se realizó el 14 de abril, fecha que el Municipio declaró como Día del Veterano de Guerra Berazateguense en las Islas Malvinas, a través de la Ordenanza Nº 5023. Ese día, en 1982, arribó a las Islas la mayor parte del contingente de soldados del distrito, que formaban parte del Regimiento de Infantería 7 de La Plata.

Tras la entrega de reconocimientos, el intendente de Berazategui enfatizó: “Estas cosas me emocionan y me movilizan. Malvinizamos cada vez más. Siempre estamos en contacto con nuestros excombatientes, con los custodios, con Mirian Cao -nuestra maratonista que volvió de Malvinas como la argentina mejor clasificada- y los veteranos del Beagle, que estuvieron en otro acontecimiento defendiendo la soberanía».

«¿Cómo no vamos a homenajear a aquellos que ofrecieron su vida por la Patria? Lo peor es el olvido y aquí no hemos olvidado, cada vez somos más. Esta es una bandera que tienen que tomar los jóvenes para que la gesta de Malvinas siga siendo siempre una antorcha encendida, que no se apague nunca, que se sume a cada vez más antorchas”, agregó el jefe comunal.

Además, Mussi subrayó: “Son todos héroes, los que quedaron allá y los que -gracias a Dios- volvieron. Con ellos seguimos conmemorando estas fechas, acercándonos más a Malvinas. Somos un Municipio malvinense y ¡qué orgullo serlo!. A todo familiar de un veterano de guerra de Malvinas hay que felicitarlo».

«Sólo me queda agradecer a todos aquellos que ofrecieron sus vidas por la Patria. Le quiero decir a Victorio Bruni (el autonomista que nos queda) que los dos tenemos que estar orgullosos de los malvineros berazateguenses. No hemos perdido la guerra, hemos ganado. Argentina va a tener soberanía sobre las Islas, en algún momento, en la medida en que sigamos malvinizando”, aseguró Mussi.

Durante el acto, el Intendente le entregó una copia de la Ordenanza del Día del Veterano de Guerra Berazateguense a la Agrupación Héroes de Malvinas. El presidente de esa institución, Daniel Alfonso, expresó conmovido que “este es un día de regocijo porque se nos reconoce por los 40 años de la gesta de Malvinas. Se nos entregó una medalla justamente hoy, 14 de abril, el día en que el Regimiento 7 llegó a las Islas, el día del Veterano de Guerra Berazateguense; y se hizo a través de la Municipalidad de Berazategui. Nos da mucho orgullo y alegría porque los excombatientes necesitamos una caricia”.

La jornada también contó con un minuto de aplauso en memoria de todos los soldados berazateguenses fallecidos en la guerra y la posguerra. El intendente Mussi, los veteranos de Malvinas y sus familiares, y todos los asistentes se unieron en un emotivo reconocimiento para quienes dieron su vida en pos de recuperar las Islas usurpadas ilegalmente por el Reino Unido.