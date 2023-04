Elio Coria, el talentoso pianista de Berazategui que lleva su música a todo el mundo

Se realizó un concierto a cargo del reconocido artista oriundo de Berazategui, Elio Coria, en el marco del Ciclo “Escucha mi piano” de la Secretaría de Cultura y Educación. El show fue en el Complejo Cultural Municipal Rigolleau, espacio de formación musical del pianista.

Tras finalizar su concierto, Coria expresó: “Estoy muy feliz de haber tocado acá. Sentí una gran emoción; me crucé con gente que no veía hace muchos años. Agradezco muchísimo la gestión cultural de Berazategui, que ha permitido que me desarrolle artísticamente. Este Municipio siempre fue un bastión de oportunidades para escuchar, ver y cultivar el interés en la música y en el arte en general”.

En tanto, el secretario de Cultura y Educación, Federico López, celebró “la visita de Elio Coria, un pianista de lujo que fue alumno de nuestra Escuela Municipal de Música”. Además, agregó: “Su talento hoy recorre el mundo. Estamos muy felices de tenerlo con nosotros acá en Berazategui, el lugar donde inició su carrera”.

Coria comenzó a estudiar piano a los diez años, en su ciudad natal, para luego continuar en el Conservatorio Superior de la Ciudad de Buenos Aires y, de manera privada, con el pianista Fernando Pérez. Actúa regularmente en Latinoamérica, en salas de Argentina, Chile, Brasil, Bolivia y, también, en diversos países europeos como Alemania, Italia, Francia, Bélgica, Austria, España y -especialmente- en Suiza, su lugar de residencia actual.

Fue premiado en diversos concursos, tales como el XXV° Internacional de Piano Claudio Arrau (Chile); la XI° Bienal Juvenil (Argentina); el Festival de inverno de campos de Jordao (Brasil); Martha Argerich Presents Proyect (Suiza) y Concours International de Musique de Chambre d’Illzach (Francia).