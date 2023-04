Médica que atendió a Lucas González: «Me impactó la convocatoria de la cantidad de amigos»

La médica que atendió en el Hospital Penna a Lucas González, el adolescente varelense que fue asesinado a balazos por una brigada de la Policía de la Ciudad en noviembre de 2021 en Barracas, recordó este martes al declarar en el juicio que se les sigue a 14 efectivos de la fuerza policial de CABA que el paciente ingresó en estado «crítico» con un disparo en la cabeza y que vio que del cuerpo cayeron «dos elementos metálicos», que ella creyó que eran balas pero que un Policía le indicó que se trataba de casquillos.

La primera testigo de la jornada fue Valeria Echeverría, médica a cargo del shockroom del Hospital Penna. Se trata de la profesional que estaba de guardia cuando Lucas fue ingresado en grave estado tras ser baleado cuando salió con tres amigos de entrenar en el Club Barracas Central la mañana del 17 de noviembre de 2021.

«Me avisan que ingresó una ambulancia del SAME con un paciente con herida de arma de fuego en cráneo y pómulo derecho. Era un paciente crítico», recordó la médica.

Echeverría contó que luego de evaluar al paciente, cuando estaba acomodándolo para entubarlo, escuchó la caída de un objeto metálico entre sus piernas, por lo que solicitó el ingreso de un policía para recogerlo.

«Pensé que eran balas, entonces pido que ingrese un policía, que dice que no eran las balas sino casquillos. Eran dos piezas metálicas», aseguró la médica, quien ante una consulta al respecto dijo que no podría reconocer al policía que ingresó a la sala, ya que estaba abocada al tratamiento del paciente, aunque solicitó que le tomaran los datos al oficial para el posterior informe.

Ese policía, según la pesquisa, es Daniel Espinoza, uno de los 13 detenidos y acusados del encubrimiento del crimen de Lucas. Se trata del oficial cuya defensa pidió hoy en la audiencia que se leyera la historia clínica del paciente, el cual se hablaba de «un elemento» que cayó del cuerpo de Lucas y no de dos, como señaló la especialista al referirse a los casquillos.

Luego, la testigo remarcó la gran cantidad de policías que había en el lugar cuando llevaron a Lucas y sostuvo que recién por la tarde, luego de hablar con la familia del paciente, supo lo que había sucedió con el adolescente.

«Me impactó la convocatoria de la cantidad de amigos, más allá de la familia amorosa que tiene, como lo acariciaban. Pocas veces vi en una guardia la cantidad de gente convocada por un joven que estaba ahí», dijo.

Tercera jornada de debate

Tras la declaración de la profesional, los integrantes de Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 porteño se disponían a escuchar al resto de los convocados para esta tercera jornada del debate, la mayoría agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) que intervinieron en la recolección de pruebas el día del hecho y luego realizaron los peritajes.

Se espera que durante la jornada declaren 11 agentes de la PFA, entre ellos el entonces jefe de la División Homicidios, Gustavo Gauna.

«Aunque no estemos presentes seguimos en busca de Justicia y verdad. No nos olvidemos que a Lucas lo acribillaron y no le dieron la oportunidad de defenderse, pero estamos nosotros, sus padres y su gente para hacer que paguen los asesinos», dijo a Télam Héctor «Peca» González, padre de la víctima.

En la anterior jornada del debate, el 28 de marzo pasado, declararon los tres amigos que viajaban con Lucas al momento del ataque policial: Julián Salas (19), Joaquín Zuñiga (19) y Niven Huanca (18).

Cabe señalar que por el crimen de Lucas se encuentran detenidos y son sometidos a juicio desde el 16 de este marzo el inspector Gabriel Alejandro Issasi (41), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37). Todos ellos aseguraron, en la primera jornada del debate, que actuaron «en legítima defensa» y «en cumplimientos del deber», por lo que no cometieron «ningún delito».

A los tres se les adjudica la coautoría del delito de «homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial».

Además, los tres enfrentarán cargos por las «tentativa de homicidio agravado, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley», en el caso de los amigos de Lucas.

Encubrimiento

En tanto, otros 11 policías de la Ciudad, también detenidos, están siendo juzgados por el encubrimiento del crimen de Lucas y las torturas las que fueron sometidos los otros chicos.

Todos están acusados por «falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas» y, en el caso de Cuevas e Inca también por «falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados».

