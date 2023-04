Búsqueda de Lucas Escalante: Analizarán cabellos y rastros hallados en el auto del comisario Centurión

Los investigadores a cargo de la causa por la desaparición de Lucas Escalante esperaban por los resultados de un cotejo de ADN realizado sobre pelos y huellas dactilares encontrados en el auto de un policía, a fin de determinar la presencia del joven en ese rodado. Mientras tanto, la familia señala que la pesquisa avanza “lentamente” al cumplirse cuatro meses de un hecho que sigue siendo un misterio.

El fiscal de la causa, Daniel Ichazo, esperaba al cierre de esta edición la confirmación de la fecha por parte de la Policía Federal Argentina (PFA) para comparar el patrón genético de los rastros con el de los padres de Lucas, que ya entregaron sus muestras para realizar el proceso.

Cabe señalar que Cristian y Maximiliano Centurión son los dos detenidos con prisión preventiva por el crimen de Morello. El vehículo, perteneciente al policía Francisco Centurión, padre y tío de los implicados, fue secuestrado el 15 de marzo pasado en una sede policial de Quilmes en la que funciona el enlace de la fuerza provincial con Interpol y en la que presta servicio el mayor de los Centurión.

Según las fuentes, en un primer momento «no se halló sangre, pero se detectó que al auto le cambiaron el asiento trasero por completo, lo que resulta sospechoso ya que es un vehículo medianamente nuevo”. Además, se supo que “no quedó registrado en el libro de novedades de la institución policial, sobre todo sabiendo que el vehículo lo maneja exclusivamente él (por Francisco Centurión)», añadieron.

El análisis de ADN también se llevará a cabo con las víctimas y presuntos victimarios, indicaron los investigadores. Además, la semana pasada se realizó un nuevo rastrillaje en la ruta 215, a la altura de la localidad bonaerense de Brandsen, aunque con resultados negativos.

Por su parte, Marcelina Vázquez Benítez, la madre de Lucas Escalante, dijo que no saben «qué hacer ni adónde ir» y que quiere a su «hijo vivo», al cumplirse cuatro meses de la desaparición del joven, visto con vida por última vez el 9 de diciembre pasado cuando salió de Florencio Varela junto a Lautaro Morello.

«No sabemos qué hacer ni adonde ir, muchas veces me preguntan y ni yo sé nada, solo lo que está en las causas y nada más», expresó la mujer. «Este domingo de Pascuas van a ser cuatro meses de algo que me cuesta y me supera. Yo quiero vivo a mi hijo», sostuvo, al tiempo que aseguró que «reza porque aparezca» Lucas con vida.