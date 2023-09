Uno por uno, todos los ganadores de Berazategui en los Juegos Bonaerenses 2023

Berazategui consiguió 38 medallas en la final de los Juegos Bonaerenses 2023 que se disputaron en Mar del Plata. El intendente municipal, Juan José Mussi, estuvo allí alentando y acompañando a los competidores que participaron en distintas disciplinas deportivas y culturales.

El total de medallas obtenidas por la delegación berazateguense fue: 15 de oro, 11 de plata y 12 de bronce. De esta manera, la delegación «naranja» se ubicó en el puesto 14° del medallero, que tuvo a Lomas de Zamora como ganador.

“Estamos muy felices de ver la alegría de la delegación, que estuvo compuesta por más de 300 personas. Superamos las 30 medallas, muchas de oro. Nos vamos muy felices, especialmente por la alegría de nuestros chicos y chicas», sostuvo Mussi.

Por su parte, Katerina Motenegro (17), ganadora de la medalla de oro con el equipo de Softbol femenino Sub 18 de Berazategui, expresó con alegría: “Nos llevamos -más que nada- el trabajo en equipo, algo fundamental, más allá de haber logrado el 1er puesto. Es un placer poder competir todas juntas”. Y aseguró: “Le tengo mucho cariño a Berazategui, siempre lo llevo en el alma. Donde quiera que vaya, hay algo naranja conmigo y me llena de orgullo. Recibimos muy buena atención de todos, siempre con buena onda y una sonrisa. Agradecemos especialmente al Dr. Mussi”.

Asimismo, Jaqueline Medina (20), ganadora de la medalla de bronce como Solista Vocal universitaria, comentó: “La pasé muy lindo y conocí gente nueva, como cada año. El escenario donde cantamos fue espectacular y la vivencia de estar allí y expresar lo que siento fue hermosa. Estoy súper contenta, es un orgullo representar a mi ciudad. Cuando nombran a Berazategui, gritar todos juntos me emociona mucho”.

Todos los ganadores de Berazategui en los Juegos Bonaerenses 2023

Oro:

DEPORTES

– Acuatlón Universitario: Ornella Morassut.

– Lanzamiento de bala PCD Sub 15 femenino: Geraldine Chávez.

– 100 metros PCD +16 masculino: Daniel Godoy.

– Natación 25 metros pecho Sub 14 femenino, categoría SB3: Ximena Montero.

– Natación 100 metros libre Sub 14 masculino: Lautaro Lamberti.

– En Natación 100 metros pecho Sub 16 masculino: Dante Morales.

– Natación 100 metros mariposa Sub 18 femenino: Josefina Herrera.

– Básquet femenino 3×3 Sub 16.

– Básquet femenino Sub 13.

– Sóftbol femenino Sub 18.

– Golf mixto Sub 13: Franco Fernández Alberti.

– Tenis de mesa adultos mayores A: Emilio Alejandro Docampo.

– Tejo mixto: Oscar Sbarbatti y Viviana Sordini.

CULTURA

– Danzas folclóricas PCD: Fernando Salcedo y Cristina Chávez.

– Dibujo adultos mayores: María Cristina Pereiro.

Plata:

DEPORTES

– Salto en Alto Sub 14: Franco Moreyra.

– 100 metros intelectual A +16: Facundo Campos.

– Natación 25 metros libre intelectual A Sub 14: Martina Valenzuela.

– Salto en Largo intelectual A +16: Cristian Cabrera.

– Bonaerenses en carrera Sub 18 masculino: Ivo Morassut.

– Natación 200 metros libre Sub 16 masculino: Lautaro Core.

– Lucha femenina 58 kg. Sub 14: Ariana Ocampo.

– Atletismo 1500 metros Sub 18 masculino: Nahuel Villasboa.

– Natación 200 metros libre Sub 18 masculino: Nahir Alfaro.

– Ajedrez Sub 16: Alma Giménez.

– Hockey masculino Sub 14.

Bronce:

DEPORTES

– Posta 5×80 Intelectual B femenino.

– Judo femenino 44 kg: Yasmin Barrera.

– Natación PCD auditivo 25 metros libre Sub 16: Kevin Salazar.

– Salto en largo visual categoría B1 Sub 15 masculino: Sebastián Monzón.

– Padel femenino universitario.

– Tenis de mesa intelectual Sub 18 femenino: Micaela Spellbricnk.

– Judo masculino 58 kg: Quimy Joaquín Medina Rodríguez.

– Básquet masculino 3×3 universitario.

– Hockey masculino Sub 16.

CULTURA

– Solista vocal universitario: Jacqueline Medina.

– Conjunto de rock: The Rebels.

– Cuento Sub 15: Fernando Pellizzer.