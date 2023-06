Santilli: «Cuando sea gobernador voy a eliminar 500 impuestos ridículos en la Provincia»

El precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, estuvo hoy en la ciudad de La Plata junto al intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela. Allí plantearon eliminar 500 tasas que recauda la administración bonaerense.

“Como gobernador voy a eliminar más de 500 tasas que arruinan a los que producen, emprenden y arriesgan en la Provincia. Son impuestos que joden a los que dan laburo, a los que apuestan, a los que quieren invertir, progresar y crecer. Menos impuestos y menos burocracia, es más trabajo”, afirmó Santilli en declaraciones a medios locales.

“En mi gobierno se terminan las tasas absurdas que destruyen a las Pymes y a los emprendedores. La Provincia tiene que desburocratizar y terminar con los trámites inútiles que son una pérdida de plata y tiempo para los bonaerenses”, aseguró el precandidato a gobernador Diego Santilli.

“Quiero poner en valor el aparato productivo bonaerense y terminar con el aparato estatal burocrático de Kicillof. En una Provincia con 43% de pobres y la mitad de los desocupados de los argentinos, el gobierno de Kicillof le hace la vida imposible a los que quieren dar trabajo”, concluyó Santilli.

Entre los ejemplos de «tasas ridículas», Santilli destacó los siguientes 10:

1. Tasa por trámites de familia (libreta matrimonial, de familia, nacimiento, divorcio, adopciones, etc).

2. Industrialización de huevos comestibles por docena: 0,9 centavos.

3. Tasa para tripería establece que todos los establecimientos que procesan embutidos serán fiscalizados y el valor de la tarea será de 0,2 por metro.

4. Tasa para hotelería: arancel por cama o carpa.

5. Tasas por faena de ranas, conejos, nutrias y peces.

6. Tasa por kilogramo de pluma de ñandú, tasa por kilogramo de astas de ciervo, tasa por cuero de nutria.

7. Tasa por habilitación de establecimiento bovinos y porcinos.

8. Tasa para inscribir y habilitar un Parque Industrial.

9. Expedición de fotocopias: tasa por búsqueda de cada informe si no se indica exactamente el año que corresponde, copia de plano, solicitud de inspección en casos no previstos, etc.

10. Tasa por metro cuadrado de superficie ocupada instalada para gran superficie comercial, por consultas o asesoramiento solicitado por la empresa previo a la instalación de un emprendimiento comercial, por inscripción al registro de ferias o cooperativas de comerciantes.

«Tasas absurdas»

Según Valenzuela, “lo que se plantea acá con el Colo es sustancial. Son tasas absurdas, muchas son obsoletas, ridículas, recaudan poco y molestan mucho porque generan trabas al trabajo e inversión”.

“Hay 617 tasas en el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Son unas 1.400 en total. Algunas tienen sentido y se van a mantener, otras son parte de un Estado antiguo que te cobra por hacer un trámite”, sintetizó el intendente de Tres de Febrero.

“Menos impuestos es más trabajo porque es más fácil laburar. Nosotros en Tres de Febrero ya dimos 468 habilitaciones gratis en una época económica muy difícil y eso es producto de que la gente quiere emprender. Cuando el Estado da una mano facilita las cosas y le simplifica el camino a la gente”, finalizó Diego Valenzuela.