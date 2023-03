Lizy Tagliani se casó con Sebastián Nebot en Berazategui

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot se casaron por civil esta mañana en Berazategui. La ceremonia estuvo marcada por la emoción de los invitados, quienes mostraron su felicidad por los novios.

Quien tampoco pudo ocultar el gran momento fue la conductora, que lució un traje blanco con una guirnalda de flores en la cabeza y no ocultó las lágrimas al dar el “sí, quiero”.

“Quiero decir que estoy muy orgullosa y muy contenta con el paso que acabamos de dar. Sebastián es un hombre muy importante en mi vida. La vida se construye a través de las oportunidades. Sin ellas no podemos lograr nada, y yo soy un resultado de las pequeñas oportunidades de gente maravillosa que se me ha cruzado por la vida”, dijo Lizy al tomar la palabra.

Emocionada, agregó: “Esas oportunidades tienen que ver con el amor y Sebastián representa eso, el gran amor de mi vida”. Por su parte, el flamante esposo también le dedicó unas lindas palabras a la novia: “Estoy muy emocionado. Sin duda alguna es el día más importante de mi vida. Te amo, nada más”. “Estamos muy emocionados, gracias por acompañarnos”, aseguró la conductora a la prensa que estaba en el lugar.

La fiesta de Lizy y Sebastián

A partir de las 19 horas, en el reconocido salón de eventos La Paloma, será el turno de los festejos. Allí, el mismo juez que los casó en el civil dará una ceremonia a la que asistirán 180 invitados, entre los que habrá distintas figuras del ambiente como Verónica Lozano, Florencia Peña, Andy Kusnetzoff, Nicole Neumann, Wanda Nara, Soledad y Karina, entre otros.

Para esta segunda ceremonia habrá varios testigos. “Vamos a poner muchos padrinos para sentirme acompañada y no estar toda vestida sola, que me da vergüenza”, anticipó Tagliani.

Mientras que las madrinas serán Mirtha Legrand (quién sólo hizo un pedido muy especial: que el juez la llame por su verdadero nombre Rosa María Martínez de Tinayre), Mirta -la madre de Sebastián- y La “Negra” Vernaci (que se sumó a último momento); Gustavo Yankelevich, Marley y Humberto Tortonese serán los padrinos de esta unión.

“Me tiene conmovida que vengan todos. Me quedo un montón de gente afuera y cuando todos me confirmaron dije: ‘guau, ¿cómo puede ser que tanta gente me quiera?’”, dijo Tagliani.

Durante los festejos habrá un momento para recordar a aquellos que ya no están presentes, como es el caso de Jorge Ibañez, con quien Lizy trabajó durante años (era peluquera en sus desfiles) y forjó una gran amistad. También habrá un recuerdo para su mamá, su padrastro Jorge, su amiga “la Floppy” y el papá de Sebastián; que también falleció.

