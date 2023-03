Kicillof visitó Avellaneda y criticó a Juntos por el Cambio: «Se la llevaron toda»

El gobernador Axel Kicillof inauguró hoy un edificio escolar en un acto que encabezó en el Municipio de Avellaneda. Allí criticó a Juntos por el Cambio (JxC) por no haber invertido en educación, pese a haber «contraído deudas de millones de dólares a 100 años».

«En cuatro años de neoliberalismo de (Mauricio) Macri y (María Eugenia) Vidal, se llenaron la boca hablando de la educación. Nunca hubo en la historia de la provincia de Buenos Aires más plata que en ese entonces», dijo Kicillof al abrir el Jardín de Infantes N° 920 «Islas Malvinas» de Gerli, que si bien existe desde hace 50 años, hasta el momento compartía el edificio con una escuela ubicada a 150 metros del nuevo espacio.

«Esta es la escuela número 150 que estamos inaugurando en la provincia de Buenos Aires desde que asumimos», agregó el mandatario, quien estuvo acompañado por el director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el ministro de Hábitat, Agustín Simone; y la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.

Kicillof planteó que los dirigentes opositores «primero, endeudaron al país en 100.000 millones de dólares de libre disponibilidad; después tomaron 45.000 millones de dólares más del FMI; y endeudaron la provincia en 11.000 millones de dólares» y remarcó: «Pero no se trata sólo de tener plata, sino para qué la usas y cuáles son las prioridades».

«Esa plata se la llevaron ellos, con la fuga de capitales, los grandes bancos y la timba financiera. Se la afanaron. ¿Quieren ver quién se afanó un PBI? Ahí lo tienen. Toda esa que trajeron, no está en escuelas, no está en hospitales, no está en rutas, no está en parque industriales. Se la llevaron toda», completó Kicillof.

En ese contexto, en su discurso el economista subrayó: «Decían que era importante la educación, endeudaron al país por 100 años y desfinanciaron la educación. En cuatro años, Vidal hizo 65 nuevos edificios y cerró 37. La cuenta le da horrible. Nosotros, con pandemia, llevamos 150 y vamos por muchos más», indicó.

Finalmente, afirmó que Cambiemos «no sólo hizo daño cuando gobernó, sino que ahora también» ya que con el aval «de un sector del Poder Judicial lograron sacarle recursos a la provincia para dárselos a la Ciudad de Buenos Aires».

«Se quieren manotear los recursos de todos los argentinos, para dárselo a la campaña electoral de Horacio Rodríguez Larreta. Quieren perseguir a los dirigentes del campo popular y proscribir a Cristina Kirchner, pero no los vamos a dejar», agregó Kicillof.

De ese modo, cerró: «Estamos ante una situación donde de un lado se ven manejos y persecución, y del otro laburo, dedicación y resultados».

Posteriormente, Kicillof entregó 165 netbooks para alumnos del último año del colegio secundario, de seis escuelas de ese distrito del conurbano, en el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense.