Kicillof, sobre Milei ante alumnos de secundaria en Avellaneda: «lo que van a dinamitar es esta escuela»

El gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, encabezó el acto de inauguración del nuevo edificio de talleres de la Escuela Secundaria de Educación Técnica N°6 de Avellaneda. Fue junto al jefe comunal Jorge Ferraresi, con quien advirtió sobre las propuestas educativas opositoras.

“Hablan de dinamitar o semidinamitar. Ojo, que lo que van a dinamitar es esta escuela, no es rentable y al privado no le interesa”, advirtió Kicillof sobre la propuesta que tiene Javier Milei para los colegios públicos.

Además, el gobernador se refirió a la anterior gestión de María Eugenia Vidal: “Si cerraban una escuela rural, imagínense si iban a invertir en una técnica que requería más instrumentos. Para que quede claro: en la Provincia hay técnicas privadas, no sé cuánto sale la cuota, debe haber 20 como mucho y públicas hay casi 300”.

«Yo como gobernador no le prohibí a nadie abrir una escuela técnica privada, sé muy bien que van a ser exclusivas porque muchos no van a poder pagar las cuotas. Quedaría mucha gente afuera, pero no las hacen. El mercado no soluciona todo», añadió.