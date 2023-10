Kapanga informó la salida temporaria de Maikel por una delicada enfermedad

El grupo Kapanga compartió con sus seguidores un comunicado en el que anuncio la salida de su guitarrista Miguel “Maikel” De Luna Campos. El músico debe someterse a un tratamiento médico que le permita recuperarse de una “delicada” enfermedad.

“Queremos comunicarles que Maikel estará un tiempo alejado de los escenarios abocándose a su salud, por lo que decidimos suspender el show programado para el 4 de noviembre de este año en el Estadio Obras. Y el festejo realizarlo más adelante con la vuelta de Mike”, expresó la emblemática banda argentina en sus redes sociales.

En la misma cuenta de Instagram, el grupo liderado por Martín “El Mono” Fabio informó: “En cuanto al resto de los compromisos del 2023 y por pedido expreso de Maikel, seguiremos girando y realizando shows. En vivo, el encargado de tocar la guitarra será Gastón Pato Sloomant. Gracias por el cariño y apoyo de siempre”.

Luego, en la tarde de ayer. el artista publicó un video en su cuenta personal de Instagram que fue replicado por las redes de Kapanga y en el que habla acerca de su situación.

«Quiero contarles desde mi lado qué es lo que está sucediendo: efectivamente tengo una enfermedad bastante delicada, la cual me va a alejar de los escenarios por un tiempo para sanarme, así que me voy a preocupar por mi salud que es lo que corresponde ahora», expresó «Maikel» sin dar detalles de su diagnóstico.

El músico admitió que no será fácil encarar esta nueva etapa pero se mostró optimista. “Va a ser difícil para mí, no me van a ver un tiempito por ahí, pero les quería contar un poco cómo se siente mi banda. Estamos todos súper golpeados, pero lo importante es la salud”.

El guitarrista contó que, desde un primer momento recibió el apoyo de sus compañeros, quienes quisieron dejar de tocar en vivo hasta que se recupere, decisión que fue negada por el mismo guitarrista.

“Lo que me dijeron los chicos fue: ‘Paramos de tocar el tiempo necesario hasta que te cures’. Eso me pareció lógico, pero a la vez injusto para todos, entiendo que tenemos un staff grande, pero, parafraseando a Perry Farrell, vocalista de Jane´s Addiction, entiendo que ‘la música es la cura’. Así que les dije a los chicos que nuestra cura va a ser que sigan tocando”.

Luego, el guitarrista sugirió: “¿Van a parar para estar tristes porque yo estoy enfermo? Esa no va, así que eso les dije que sigan tocando, que siga Kapanga sonando. Por nosotros, por nuestro público”.