Los municipios de la zona sur del conurbano informaron cómo funcionarán sus servicios municipales durante las fiestas de Navidad y Año nuevo.

En primer lugar, la Municipalidad de Berazategui comunica cómo será el funcionamiento de las distintas dependencias que prestarán servicios de guardia el domingo 24 y el lunes 25 de Diciembre, con motivo de las Fiestas de Navidad.

En primer lugar, se solicita a los vecinos no sacar sus residuos domiciliarios el domingo 24 y hacerlo el lunes 25, en el horario habitual de recolección, de 19.00 a 21.00.

Se recuerda a los vecinos y las vecinas que en Berazategui está prohibido el uso y la comercialización de pirotecnia, mediante la Ordenanza Municipal Nº 4208 (sancionada en 2008). En este sentido, se solicita no comprar y -además- denunciar los puestos y negocios que la comercializan. Para esto, podrán llamar al Centro de Operaciones Municipal (COM), mediante las líneas 0800-999-2525/0247, ambos días durante las 24 horas.

– CAPS N° 11: calle 517 y 611, Ruta 36 (ex Ruta 2) km 38,5, El Pato.

«Vecinos y vecinas de Quilmes, les informamos que el domingo 24 y el lunes 25 no habrá recolección de residuos debido al feriado por Navidad», informaron desde el municipio que conduce Mayra Mendoza.

Según informa la Secretaría de Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Planificación Urbana, no habrá recolección de residuos; no obstante, el Cementerio Municipal mantendrá su horario habitual de domingos y feriados: administración de 8 a 12 hs., campo santo desde las 8 hasta las 16 hs.

Por otra parte, el Centro de Monitoreo, Guardia Comunal, Defensa Civil y 0800-999-1234 trabajan las 24 horas de los 365 días del año para brindar asistencia ante cualquier emergencia.

En tanto, la Secretaría de Salud comunica los Centros de Atención Primaria y Centros Integradores Comunitarios en los que funcionarán las guardias de enfermería:

Las 24 hs.

-El Parque, calle 1282 (ex 21) e/1211 (ex 5) y 1213 (ex 6).

-Padre Mujica, El Boyero 1255 e/ Los Olivos y Los Algarrobos

-Padre Gino, Rubén Darío e/ Diagonal Los Poetas y Fernando Fader

-La Capilla, Av. Eva Perón Nº13.692 esquina 1631

-Ingeniero Allan, calle 1134 e/ calle 1145 y 1147

-San Francisco, calle 1336 e/ calle 1319 y 1321

De 19 a 7 hs.

-Bosques Norte, Marcos Paz esquina Santa Teresita.

-La Carolina II, Garín 2120 e/ Ciudadela y San Fernando

-La Rotonda, Grierson entre Av. La Rotonda y Juana de Ibarborou

Teléfonos útiles:

Línea municipal gratuita de Atención al vecino: 0800-999-1234

Bomberos: 100 o 4255-2022

Defensa Civil: 103

SAME: 107