Berazategui | Delincuentes desvalijaron una vivienda, golpearon a un hombre y robaron una perrita

Un grupo de delincuentes desvalijó una vivienda de Berazategui tras golpear al dueño de casa, y escapó con la perrita de la familia. De momento no fueron identificados, mientras las víctimas buscan desesperadamente recuperar al animal.

Los hechos ocurrieron en las primeras horas de la madrugada, cuando entre tres y cinco delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en calle 205 y 251. Allí sorprendieron a un matrimonio y tres sobrinas que descansaban, y amenazaron con lastimarlos si no entregaban «dólares» que supuestamente habría allí.

Nahili, hija del matrimonio, contó en detalle lo ocurrido: «Fueron entre 3 y 5 personas (todos masculinos) que agredieron a mi papá y robaron todo lo que pudieron, me dieron vuelta la casa! Buscaban dólares que no tengo», indicó la mujer, que no estaba en la casa al momento del hecho, pero que llegó cuando los ladrones escapaban. «Querían 12 mil dólares no sé de dónde, porque nunca en mi vida compré dólares», sostuvo la joven.

Los delincuentes sí robaron una notebook, cinco teléfonos celulares y electrodomésticos. En ese marco, amenazaron con lastimarlos si no les entregaban el dinero que pretendían, algo que finalmente no ocurrió. Sin embargo, los malvivientes escaparon con Lima, la perra de la familia que ahora buscan recuperar.

«Uno de los delincuentes decía que se iba a llevar a la perra porque supuestamente es re cara, y se la llevaron nomás», contó Nahili.

«Soy manicura, me rompo la espalda hace años logrando independencia económica y progresando día a día porque soy mamá soltera de 3 niños. No soy millonaria! La gente que entregó mi casa quiero que sepa que se llevaron un chasca porque no hay ni dólares ni efectivo», aseguró.

Si tenes alguna información sobre Lima, se ruega llamar al 11-5492-5911 o al 11-3162-4159 (Fernando). Se agradece difusión.