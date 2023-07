Por qué es importante continuar con la prevención del dengue y el chikungunya en invierno

Durante los meses de frío, el mosquito Aedes Aegypti -transmisor de los virus dengue, zika y chikungunya- reduce su actividad. Sin embargo, si bien los adultos y larvas de esa especie mueren a bajas temperaturas, los huevos son capaces de perdurar a lo largo del invierno.

En este sentido, Raúl Pérez -integrante de la Dirección de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud Pública e Higiene municipal de Berazategui, indicó que «Seguimos trabajando en medidas de prevención, como las campañas de descacharrado que se realizan semanalmente en distintos barrios de Berazategui. Esto es importante, porque ayuda a eliminar todos los criaderos del mosquito del dengue y evitar su proliferación en verano”.

Asimismo, Pérez aclara: “El mosquito Aedes Aegypti muere cuando las temperaturas son menores a 10 grados. Por ende, en los meses de mayo a noviembre, aproximadamente, desciende fuertemente el riesgo de contraer la enfermedad. Sin embargo, cuando comience a hacer calor nuevamente, podría llegar a reaparecer”.

El Aedes Aegypti se cría y multiplica en elementos, objetos y recipientes que acumulan agua que permanece estancada y relativamente limpia. Cuanta mayor cantidad de estos criaderos de mosquitos haya en una vivienda, alrededor de la misma o en la comunidad, mayor será la cantidad de esa especie en un área.

Por eso, la medida más eficiente para reducir su número o eliminarlos, es que no haya criaderos, ya que de esa forma, los mosquitos adultos hembras no encontrarán sitios en los que poner sus huevos y, por lo tanto, no podrán seguir multiplicándose.

