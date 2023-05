Berazategui | Municipales en estado de alerta por la grave situación de los médicos de guardia

La Unión Obreros y Empleados Municipales de Berazategui (UOEMB), que lidera Daniel Báez, notificó al Departamento Ejecutivo del Municipio de Berazategui que se «decretó el estado de alerta y asamblea permanente ante la grave situación que padecen los médicos de guardia que pertenecen el sistema de Salud comunal».

En la misiva, el gremio municipal lo pone en conocimiento al intendente sobre “la situación que atraviesan los médicos de guardia que prestan servicios en la Secretaría de Salud del municipio a su cargo. Estos profesionales han dado muestra permanente del compromiso y colaboración en el desempeño de sus tareas, y paciencia para la solución de los problemas que los aquejan ante el desinterés demostrado por el Secretario del área, (Pablo Costa)”.

La nota remitida por Báez

Los profesionales realizan “Doble tarea: atención en consultorio y en ambulancia, ya sea en traslados y en urgencias. Esta doble tarea solamente se realiza en Berazategui«.

“Irregular situación contractual: todos los médicos de guardia realizan jornadas de 24hs. Sin embargo la Secretaría de Salud, pese a los reiterados reclamos, lo hace figurar como personal de 36 horas semanales”.

“Plus de carrera médica sanitaria: urge reponer este adicional eliminado por ésta administración, afectando seriamente los intereses de los trabajadores de la salud”.

“Director médico en Centro Javier Sabatto y demás establecimientos del distrito. Es de imperiosa necesidad para el mejor servicio la designación del Director médico en el Centro Sábatto y en los establecimientos de salud del municipio”.

“Aumento de la dotación: Como es de su conocimiento, los Centros de salud de guardia médica necesitan 7 (siete) profesionales por Centro. Ello arroja un total de 35 (treinta y cinco) médicos de guardia, sin embargo solo se cuenta con 13 (trece) médicos como consecuencia de las arbitrarias cesantías y de renuncias que tuvieron como causa las malas condiciones laborales en que deben desarrollar su actividad. Los 13 (trece) médicos se encuentran totalmente sobrecargados laboralmente como consecuencia de la disminución habida (superior al 60%) en la dotación de médicos de guardia. En el marco descripto tiene un impacto negativo el convenio celebrado por el municipio con el PAMI, dado el recargo de actividad generado con ello”.

“Médicos clínicos y pediatras: el Centro Sabatto carece del número requerido para brindar una atención adecuada”.

El secretario General del gremio municipal advierte que “la situación generada no admite más dilación en su resolución. La Secretaría de Salud no sabe, no quiere, o no puede resolver la situación”.

Es por ello que “ante la irresponsabilidad por parte de la Secretaría de Salud (a cargo de Pablo Costa), quien dilata la solución a los problemas planteados, éste sindicato decreta el estado de alerta y asamblea permanente, y se reserva la realización de legítimas medidas de acción directa para el caso de que continúe sin solución los serios problemas planteados”, concluye Báez.